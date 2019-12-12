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Girişimcilik Kampları Başladı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Erciyes Teknopark işbirliğiyle Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve Sera Kuluçka Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen Benim İşim Girişim Teknolojik Tabanlı İş Fikri Yarışmasında ön elemeyi geçen takımların girişimcilik kampları başladı.

Girişimcilik Kampları Başladı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Erciyes Teknopark işbirliğiyle Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve Sera Kuluçka Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen Benim İşim Girişim Teknolojik Tabanlı İş Fikri Yarışmasının 3. dönem başvuruları 25 Kasım 2019 tarihinde sona ermişti. Bu yıl Cumhuriyet Teknokent ve Bozok Teknopark'ın da proje paydaşı olduğu yarışmada ön elemeyi geçen takımların katıldığı girişimcilik kampları, 10 Aralık 2019 tarihinde Erciyes Teknopark ve Cumhuriyet Teknokent’te eş zamanlı olarak başladı.
10-16 Aralık 2019 tarihleri arasında devam edecek olan girişimcilik kamplarının ardından, takımlar yeniden jüri karşısına çıkacak ve ilk 10 girişimci takım belirlenmiş olacak.
 

İHA

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Anahtar Kelimeler:
ORANErciyes TekonparkKayseri Yatırım Destek Ofisi
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