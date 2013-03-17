Girişimcilik Protokolü İmzalandı

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Özkan, “Protokolün amacı girişimciliğin geliştirilmesini teminen, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilmesi ve bu eğitimlerden mezun olarak kendi işini kuran girişimcilerin KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvurabilmeleri sağlanmaktadır” dedi.

MMO Kayseri Şube Başkanı Mustafa Özkan ve KOSGEB Hizmet Merkezi Erdal Çınar arasında protokol imzalandı. MMO Kayseri Şube Eğitim Salonunda gerçekleşecek olan eğitim Prof. Dr. Ali Kaya tarafından verilecek.