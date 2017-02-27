Gönüllü Kültür Teşekkülleri’nden Şeker’e ziyaret

Birlik Vakfı, İlim Yayma Vakfı, İHH, Mazlumder, Anadolu Gençlik Derneği, Asder, Verenel, Kimder, Şefkat Der, Kökbir, Diyanet Sen, Ensar Vakfı, Kuder, Kasder, İlim Yayma Cemiyeti, Erdemli Aile, Çevre Ahlak Vakfı, Darülaceze Vakfı, Reyhan Vakfı, Yazarlar Birliği, Doğu Türkistanlılar derneği, Bosna Türkleri, Hafızlar Derneği gibi 91 Gönüllü Kültür kuruluşu ve STK’nın oluşturduğu Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu temsilcileri Kayseri Şeker’de 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda bir araya geldi.

Toplantıda, Kayseri’de hizmet vermekte olan 91 Gönüllü Kuruluş temsilcisi, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyelerinden A. Kadir Güneş ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Platform adına konuşan Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş; birbirini kıskanmayan, birbirinin iç işlerine karışmayan, birbirine benzemeyen veya birbirini dönüştürme kaygısı gütmeyen, özel doğrularını öne çıkarma gayreti olmadan milli ve manevi değerlerin hakim olduğu, toplumsal hayatın korunması için ortak doğrularda birlikte olmayı ve toplum hayatında vasat ümmet olabilmeyi amaçlayan bu birliktelik içinde memur ve işçi sendikaları, insan hakları ve insani yardım dernekleri, eğitim vakıf ve dernekleri, ilmi çalışma yapan kurumlar ile toplumu kötü alışkanlıklardan korumayı amaçlayan vakıf, dernek gibi kurumlardan oluşan platformun Türkiye’deki önemli kuruluşlar arasında yeri olan Kayseri Şeker’deki gelişmeleri öğrenmek üzere yapılan toplantının önemine değindi.

Taş; “Hüseyin Akay Bey’in şahsında yönetim kurulunu ve tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. İşiniz rast gelsin ve bereketle devam etsin inşallah. Kayseri’de şeker fabrikası deyince uzun yıllardır önemli sanayi kuruluşlarımızdan birisi olarak akla gelir. Özellikle memleketin sıkıntılı günlerinde ortaya koydukları tavırla da kendilerini takdir ettik. Bugünde kendileri ile yakından tanışmak için buradayız.” dedi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da konuşmasında “Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarının kuruldukları günden beri toplum barışı açısından birçok hayırlı hizmetlere imza attıklarını gelecekte de hayırlı hizmetlere imza atacağını düşünüyorum.” dedi.

Başkan Akay, Kayseri Şeker’deki son 6 yılda yapılan mücadele ve sonrasında gelinen noktaya değinerek; “Biz 6 sene önce kayseri şeker fabrikasına o zamanki siyasi büyüklerimizin, bakanlarımızın isteği doğrultusunda yöneticiler görevden alındıktan sonra görevlendirme ile beraber dört arkadaşımızla Burada göreve başladık. Biz görevi devraldığımızda kayseri şeker fabrikası tamamen bitmiş, iflas etmişti. İşlerini yürütemez durumda ve ağır bir borç yükünün altındaydı. Bunun ödenmesi de çevrilmesi de nerdeyse imkansız idi. Baktığımızda kayserinin ve Türkiye’nin güzide bir kuruluşu temeli 1954 yılında atılmış. 18 ay gibi o zamana göre çok kısa bir zamanda inşaatı bitirilerek 1955 yılında faaliyete geçmiş nerdeyse bizlerle yaşıt kayseri şeker fabrikası batağa doğru gidiyordu. Ya sorumluluk alıp gayret gösterecektik ya da bu işe sahip çıkmayarak bizde vebale ortak olacaktık. Biz zor olanı tercih ettik ve sorumluluk aldık. Burası milletin ve çiftçinin malı. Bize emanete sahip çıkmanın anlamını bildiğimiz için bu şekilde hareket ettik. Zorlu süreçlerden geçtik. Geldiğimiz nokta itibariyle kayseri şeker Türkiye’nin parlayan yıldızlarından birisi oldu. Bize böyle bir başarıyı nasip ettiği için Cenabı Allaha şükürler olsun.” dedi.

Başkan Akay Gönüllü Kuruluş temsilcilerinden gelen sorular üzerine Şeker Pancarındaki Kota konusu, Kayseri Şeker’e bağlı şirketler ve faaliyetleri hakkında da bilgilendirme yaptı.

Başkan Akay, Kayseri Şeker'in Başbakanlık Özelleştirme İdaresi'nde bulunan hissesinin yüzde 10’unun Varlık Fonu'na devredilmesi konusunda da şu açıklamalarda bulundu; “Kanun Hükmünde Kararname ile, Ziraat Bankası, Botaş, TPAO, Borsa İstanbul, PTT, Halk Bank, Turksat, Türk Telekom, THY, Çaykur ile Kayseri Şeker'in Başbakanlık Özelleştirme İdaresi'nde bulunan hissesinin yüzde 10’u Varlık Fonu'na devredildi. Bu husus Kayseri Şeker'in itibarının devlet tarafından tescili anlamına geliyor. Ulusal Varlık Fonları, çeşitli finansal varlıklara yatırım yaparak gelirini artırmayı hedefleyen, devletin sahipliği ve yönetimi altında çalışan fonlar olarak biliniyor. Ülkemizin de büyümesini hızlandırmak amacıyla kurulan Varlık Fonu Türkiye'nin en büyük, en itibarlı kamu şirketlerinin hisselerini bünyesine kattı.Varlık Fonu, otoyollar, Kanal İstanbul, üçüncü köprü, havalimanı ve nükleer santral gibi dev projelere kamu borcunu arttırmadan finansman sağlayacak. Fonun Sermaye piyasalarının büyüme ve derinleşmesini hızlandırmasının yanında, bankacılık sisteminin finans sektöründeki hakim rolünü de azaltması ve ekonomik dalgalanma dönemlerinde piyasalarda istikrarı sağlayıcı bir rol üstlenmesi de hedefleniyor.”

(Kurum haberi)

