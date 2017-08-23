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Göreme Belediyesi'nde sözleşme sevinci

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Göreme Belediyesi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

Göreme Belediyesi'nde sözleşme sevinci
Göreme Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleştirilen imza töreninde konuşma yapan Şube Başkanı Serhat Çelik “ İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi 15.09.2017 ile 14.09.2020 yılları arasında 3 yıllı kapsamaktadır. Sözleşmemizin yürürlüğe girmesiyle üyelerimizin birinci ve ikinci yılları işçilerin ücretlerine ve sosyal haklarına yüzde 11 oranında, üçüncü yıl ücretlere ve sosyal haklara yüzde 12 oranın da zam yapılacaktır. Birinci yıl üyelerimizin ortalama maaşlarına 540 Türk Lirası ikinci yıl ise 620 Türk Lirası artış sağlanacaktır. Göreme Kapadokya Bölgesinin kalbidir, gözbebeğidir. Çalışan arkadaşlarımızın emeğini Allah zayi etmesin. Başkanımız sağ olsun istediğimiz zammı arkadaşlarımıza verdi. Güzel bir toplu iş sözleşmesi oldu. Ben Göreme Belediyemize, çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. ” dedi.

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil ise toplu iş sözleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek şu şekilde konuştu;
“Göreme İlçemizin güzelleşmesi için canla başla çalışan arkadaşlarımıza yapılan bu zamlar helal olsun. Arkadaşlarımız Göreme’yi alın teri dökerek güzelleştiriyorlar. Bu güzelliğe de dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlerimize hizmet ederek onları memnun ediyoruz. Yapılan bu düzenlemeyle ilgili toplu iş sözleşmesinin hem beldemize hem üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çalışanın hakkını zamanında vermek için uğraşıyoruz.”


İHA
 
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