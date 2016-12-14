GSYH oranları açıklandı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 2014 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) hesaplamalarında Kayseri 30 milyar 273 milyon TL ile yüzde 1,5 pay aldı.

İl bazında Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Kayseri için 2014 yılında 23 bin 129 TL oldu. Kayseri, il bazında GSYH sıralamasında 81 il içerisinde 22. sırada yer aldı.

Kayseri’de iktisadi faaliyet kollarına göre tarım 2 milyar 182 milyon TL, Sanayi 10 milyar 252 milyon TL, Hizmetler 14 milyar 341 milyon TL ve Vergi -Sübvansiyon 3 milyar 499 milyon TL olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 2014 yılında kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, Türkiye’de 26 489 TL (12 112 ABD doları) olurken il bazında kişi başına GSYH sıralamasında İstanbul 43 645 TL (19 957 ABD doları) ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u, 43 521 TL (19 900 ABD doları) ile Kocaeli ve 36 680 TL (16 772 ABD doları) ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında 2014 yılında, 9 913 TL (4 533 ABD doları) ile Van, 9 773 TL (4 469 ABD doları) ile Şanlıurfa ve 8 486 TL (3 880 ABD doları) ile Ağrı son üç sırada yer aldı.

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