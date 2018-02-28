Güler Sabancı:  Ekonomilerde parlak bir büyüme dönemine girildi

Sabancı Holding, 2017 yılı faaliyetlerini ve 2018 yılına yönelik hedef ve projelerini Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen’in katıldığı basın toplantısı ile açıkladı. Buna göre, 2017 yılı kombine net satışları yüzde 22 artışla 65 Milyar 600 Milyon TL, konsolide net karı ise yüzde 31 artışla 3 Milyar 481 Milyon TL olarak gerçekleşti. Kombine EBITDA ise, yüzde 34 artışla 15 Milyar TL oldu.







Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, “Geçen sene enflasyonda ve yüksek reel faizde artış gördüğümüz bir yıl oldu. Bu konularda gerekli önlemlerin alınmasını, ekonomik istikrarın sağlanması ve büyümenin, düşük enflasyonda, kalıcı olması bakımından çok önemsiyoruz.” dedi.

Sabancı, Sabancı Center’da düzenlenen Yıllık Paylaşım Toplantısı’nda dünya ve Türkiye ekonomisi ile birlikte Sabancı Holding’e ilişkin açıklamalar yaptı.

Dünya ekonomisinin 2017’de büyüme hızını artırdığını anlatan Sabancı, dünya ekonomisinin 2017’de son 10 yılın en yüksek büyüme hızına ulaştığını söyledi.

Gelişmiş ülkelerde enflasyonun yükselmesi beklenirken para politikalarının kademeli olarak normalleşmesinin gündemde olduğunu hatırlatan Sabancı, bu yılın başlarından itibaren dünyada büyümeyle ilgili olumlu seyir devam ederken, hisse senedi borsalarında ciddi sayılabilecek bir düşüşün yaşandığını kaydetti.









“Hisse piyasalarında yaşanan düşüş, reel ekonomilerdeki büyüme performansı ile mali piyasalardaki gelişmelerin zaman zaman çok ayrı yönde seyredebileceğini bize gösteriyor. Gelecekle ilgili çok çeşitli fikirler, senaryolar ve belirsizlikler olsa da, son zamanlarda teknoloji fırsat mı? Tehdit mi? tartışması fırsattan yana ağırlık kazandı. Kendilerine tekno-iyimserler denilenlerin sayısı giderek artıyor. Tekno-iyimserler, yeni teknolojilerin artık verimlilik ve yeni iş modelleri üzerinde uzun zamandır beklenen pozitif artışı tetiklediğini görüyorlar. Tüm bunların etkisi ile dünya ekonomilerinde parlak bir büyüme dönemine girildiği görülüyor.’’

Türkiye ekonomisinin 2017 yılında da güçlü büyümesini sürdürdüğünü belirten Sabancı, “Dünyadaki büyüme trendinin ülkemize olumlu yansıması 2017’deki en sevindirici gelişmelerden olmuştur. Üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 ile son 6 yılın en hızlı büyümesini elde ettik. OECD ülkeleri içinde en hızlı büyümeyi yakaladık. 2017 ihracatında da 158 milyar dolar ile iyi bir performans elde edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

“Başbakanın açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz”

Sabancı yüksek faizle ilgili önlemlerin alınması gerektiğini savundu.

“Geçen sene enflasyonda ve yüksek reel faizde artış gördüğümüz bir yıl oldu. Bu konularda gerekli önlemlerin alınmasını, ekonomik istikrarın sağlanması ve büyümenin, düşük enflasyonda, kalıcı olması bakımından çok önemsiyoruz. Bu konuda Sayın Başbakanın enflasyonla mücadele edileceğine vurgu yapan, öncelik veren açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir yanda yüksek büyüme rakamları hepimize umut verirken, diğer tarafta bölgemizden kaynaklı sıkıntıları derinden yaşıyoruz. Ülkemizin terörle haklı mücadelesi kapsamında yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu’nda görev yapan kahraman askerlerimize beraber kalplerimiz atıyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Bölgemizde en yakın zamanda huzur ve kalıcı barışın tesis edilmesini yürekten temenni ediyoruz.”

Sabancı, bugün dünyanın dijitalleşme üzerinde döndüğünü belirterek, dijital devrime dikkati çekti.







Sanayi 4.0’dan yapay zekalara, big datadan, robotics’e olağanüstü bir dönüşümün yaşandığını anlatan Sabancı, şunları kaydetti:

“Dijitalleşmenin en büyük etkisi sanayi ve üretimde görülüyor. Sektörler iç içe geçiyor, sınırlar kalkıyor ve yeniden tanımlanıyor. Böyle bir dünyada biz de Sabancı olarak yeni bir etap koşuyoruz. ‘Yeni Neslin Sabancısı olarak tanımladığımız bu yeni vizyonda, elbette odağımızda teknoloji ve dijitalleşme var. Bu vizyon bizim için, katma değerli üretimden, yeni iş alanlarına dijital dönüşümün dokunduğu her noktada değişimin öncüsü olma anlamına geliyor. Dijitalleşme sadece mevcudu iyileştirmekle sınırlı değildir. Dijital dünyaya uyumlu bir yol haritasını önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz.”

Kurum Haberi