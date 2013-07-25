Gülsan Gıda, İnovasyon Gücüyle Pazarda Farklılaşıyor

Gülsan Gıda San.Tic.AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Güldüoğlu, “Değişen demografik yapımız, şehirlere yoğun göç, azalan hane halkı sayısı tüketim piyasalarında beraberinde birçok değişikliği de getiriyor. Tüm bu değişiklikleri ve değişen tüketici profilini yakından takip eden Gülsan Gıda, geliştirdiği Kahvaltı Tepsisi ürünü ile birçok tüketici kitlesini, özellikle bekarları ve çekirdek aileleri hedefliyor” dedi.

Gülsan Gıda San.Tic.AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Güldüoğlu, “İçinde 6 farklı kahvaltılık çeşidi ile hem kahvaltılarımızı zenginleştirip renklendiriyor, hem de üstü kapaklı kahvaltı tepsisi ile tüm kahvaltılıklarımızı uygun şekilde saklamamız ve sunumu için kolaylık sağlıyor” diye konuştu.

İsrafı engellemek ve kahvaltıda tüketilen çeşitleri artırmak, zenginleştirmek için bu ambalajı ve ürün setini geliştirdiklerini belirten Gülsan Gıda San.Tic.AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Güldüoğlu, “Kahvaltı tepsisi ürünlerine olan talebin gün geçtikçe artmaktadır , özellikle büyük metropollerde satış rakamlarının memnun edicidir ve tepsi içinde helva, fındık ezmesi, tahinli krema ve 3 reçel çeşidi bulunmaktadır ve güne en iyi başlangıç için gerekli enerjiyi sağlamaktadır. İçindeki ürünler bittiğinde aynı zamanda 6 adet cam saklama kabı olarak kullanılmaya devam edilen bir ambalajdır. Buzdolabında ergonomik özel yapısı nedeniyle yer kaplamaz ve çok pratiktir” şeklinde konuştu.

İhracat pazarlarında özellikle gelişmiş ekonomi ülkelerinde Kahvaltı tepsisi ürünlerine ilginin yoğun olduğunu ,şimdiden 13 ülkenin Gülsan Kahvaltı Tepsisi ile tanıştığını belirten Güldüoğlu, 2013 sonuna kadar hedeflerinin kahvaltı tepsisini 20 ülke pazarında Kahvaltı tepsisini tüketicilerle buluşturmak olduğunu söyledi. Hali hazırda 60 ülkeye Gülsan ve Meysu marka ürünlerini ihraç eden Gülsan Gıda, 2013 yılını 18 milyon dolarlık ihracatla kapatmayı öngörüyor.