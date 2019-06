Gülsoy: Artık gündemimiz ekonomi olmalıdır" 

KTO Haziran ayı Meclis Toplantısı, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'nın katılımı ile gerçekleştirildi. Odanın Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Gündemdeki maddelerin okunulup onaylanmasının ardından bir konuşma yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.







82 milyon olarak seçimden yorulduk

Son 5 yılda 8 defa sandık başına gidildiğini hatırlatan Gülsoy, artık seçimden yorulduklarını ve ülkenin gündeminin ekonomi olması gerektiğini söyleyerek, "Bundan tam bir yıl önce, yani 24 Haziran 2018’de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi yapıldı. Yani genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üzerinden tam bir yıl geçmiş. İstanbul hariç, 80 vilayetimiz ve binden fazla ilçe ve beldelerde yerel seçim yapılalı 3 ay olmuş ve önceki gün İstanbul seçimleri de sonuçlandı. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Sonuçların İstanbul için ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, seçimi kazanan başkanı tebrik ediyorum. İstanbul için, ülkemiz için hayırlı görevler yapmasını temenni ediyorum. Daha önceki meclis toplantılarımızda da defalarca ifade ettiğim gibi son 5 yılda 8 defa sandık başına gittik. İki yerel seçim, üç genel seçim, iki cumhurbaşkanlığı seçimi,bir referandum yaşadık son beş yılda. Bir de alçak darbe girişimi. Gerçekten hepimiz, 82 milyon seçimden yorulduk. İstanbul’da tekrarlanan seçimlerde sadece bir şehirde ‘seçimin yenilenmesi gibi’ olmadı. Adeta bizde İstanbul seçimlerini şehirlerimizde yaşadık. Şükür o seçimde kazasız belasız bitti. Hani derler ya, 'canımıza tak etti’ diye. En az 4 yıl, yani 2023 yılına kadar seçim, sandık istemiyoruz. Sonraki milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi Cumhuriyetin 100. yılında yapılacak. Önümüzde 3.5 - 4 yıllık bir zaman kaldı. Sözlerimin başında ifade etmeye çalıştığım gibi bu zamanı iyi yönetenler, iyi kullananlar siyaset de de, kamu yönetiminde de, iş hayatında da özel hayatında da başarılı olur. Aksi takdirde hangi işi yaparsak yapalım, zamanı iyi yönetemezsek, tavşan yamaca geçer ve o saatten sonra yapacağımız hiçbir hamlenin de anlamı olmaz. Her seçimden sonra söylediğimiz gibi artık İstanbul seçimlerini de unutup hepimiz geçimimize, işimize bakmalıyız. Hepimizin çok işi var" ifadelerini kullandı.







Zaman yakınma değil, yekinme zamanı

Gülsoy, "Zaman daha çok çalışma, daha çok üretme, daha çok yatırım yapma, daha fazla istihdam ve ihracat yapma zamanı. Yine zaman, Kayserili büyüklerimizin bize telkin ettiği gibi ‘yakınma değil, yekinme’ zamanı.

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hepimiz yekineceğiz ve devletimizin bekası, milletimizin refahı için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Çocuklarımız için, geleceğimiz için bunu yapmak, daha çok çalışmak zorundayız. Özetle kıymetli misafirler, bundan sonra ‘seçim’ değil, ‘geçim’ sözcüğünü daha çok duymak istiyoruz. Artık gündemimiz ekonomi olmalı, yapısal reformlar hızla hayata geçirerek ülkemizi daha müreffeh bir seviyeye getirmek için herkes var gücüyle çalışmalı. Bu kapsamda dedikodulardan uzak durarak her birey bu ülkenin menfaatleri doğrultusunda doğru, dürüst ve verimli bir şekilde çalışmalı. Hedefimiz 2023 devler ligi olmalı. Biraz önce söylediğim gibi önümüzde 4 yıl seçim kelimesini duymak istemiyoruz. Türkiye artık esas gündemine dönmeli, seçim süreci kapanmalıdır. Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır" şeklinde konuştu.









Kayserispor'a destek çıkmaya hazırız

Kayserispor'a sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Başkan Gülsoy, "Bizler, bizi biz yapan her değere sahip çıkmaya, bunun için de maddi manevi her desteğe hazırız. Şehrin markası olmuş, şehrin tanıtımında önemli rol oynayan Kayserispor’a da sahip çıkmalı daha iyi yerlere gelmesi için elimizden geleni fazlasıyla yapmalıyız. Bu kapsamda dün Valimizin ev sahipliğinde toplantı gerçekleştirerek neler yapılabilir noktasında istişarelerde bulunduk. Valimiz nezdinde toplantıda bulunan herkese teşekkür ediyor, toplantımızın şehrimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.







Karamustafa: "Sırtımızdaki sorumluluğun farkındayız"

Toplantıya katılan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise, "Sırtımızdaki sorumluluğun farkındayız. 1 yılımız bitti, 3 yılımız kaldı. Devletimiz bize görev verirse elimizden geleni yaparız. Dolayısıyla 3 veya 7 yıl içerisinde bizim sırtımızda ciddi bir sorumluluk var. Yanlış yaparsak vebali çok büyük olur. O yüzden yanlış yapmamak adına bu şehrin adını taşıyan üniversitenin kıyıda kenarda bir kolej havasında olmamalı. Onun için biz oraya buraya girmemeliyiz ve adam akıllı bir kampüsümüz olmalıdır. Bu yapıldığı zaman çok hızlı bir şekilde Kayseri Üniversitesi’nin master planını yapacağız. Bu çok önemlidir. Çünkü kötü örneklerini görüyoruz. Doğaçlama olarak kampüsü büyüttüğünüz zaman 25-30 yıl sonra kampüsün içerisinde yürüyemez hale geliyorsunuz. Bizim yapacağımız, nitelikli bir master planı oluşturup kampüs yerleşim planını yaptıktan sonra yavaş yavaş emin adımlarla kampüsümüz oluşsun. Gücümüzün yettiği yere kadar biz yaparız, bizden sonra gelecek olanlarda ‘İyi niyetle çıkmışlar, helal olsun’ desinler" diye konuştu.