Gülsoy: “Bizleri gururlandırmıştır”

Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM tarafından bu sene 17.’si gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" araştırmasının sonuçları açıklandı.



İstanbul’da düzenlenen toplantıda açıklanan 2018 araştırma sonuçlarına göre; ilk 1.000'de yer alan şirketlerin toplam ihracattan aldıkları pay yüzde 61,2'ye yükseldi. İlk 500 şirketin ihracattaki payı ise yüzde 52,6 oldu.



Araştırmaya göre, sektörel değerlendirmede ilk sırada 154 şirketle hazır giyim ve konfeksiyon, ikinci sırada 106 şirketle kimyevi maddeler ve mamulleri, üçüncü sırada ise 102 şirketle otomotiv sektörü yer aldı.



Araştırma sonuçlarını değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, İlk 1.000'de yer alan ihracatçı şirketlerin 50 farklı ilde faaliyet göstermesinin ihracatın Türkiye geneline yayıldığının en büyük göstergesi olduğunu söyledi.



Listede yer alan firmaları tebrik eden Başkan Gülsoy; “ İç Anadolu Bölgesinden listeye giren 83 şirketten 14’ünün Kayseri’de yer alması iş dünyası adına bizleri gururlandırmıştır. Geçtiğimiz sene listede Kayseri’den 13 firma yer alırken bu sene firma sayımız 14 olmuştur. 5 firmanın ismini açıklamak istemediği listede yer alan firmalardan 9’u Odamız üyesidir. Geçtiğimiz yıl da listede yer alan BOYTEKS TEKS.SAN.TİC.A.Ş. listeye 138. sıradan adını yazdırarak Kayseri’nin gurur olmuştur. Devamında BOYTEKS A.Ş’yi takip eden ÇİNKOM METAL VE MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ., RE-MA METAL TEKSTİL İNŞ.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ., BOYDAK DIŞ TİCARET A.Ş., ORTA ANADOLU TİC.VE SAN.İŞL.T.A.Ş.,, CEHA BÜRO MOBİLYALARI A.Ş., KAYSERİ METAL CENTER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, BOYÇELİK METAL SAN.TİC.A.Ş., ERBOSAN ERCİYES BORU SANAYİ TİCARET AŞ. ‘de çalışmalarıyla iş dünyasının taktirini kazanmıştır. Umut ediyoruz ki üretmekten, ürettiğini yatırıma dönüştürmekten vazgeçmeyen firmalarımızın sayısı her geçen gün aratacak ve Kayseri ekonomi başta olmak üzere birçok alanda elde ettiği başarılarıyla adından söz ettirecektir” ifadelerini kullandı.



Ekonomide devler liginde yer almanın en önemli rolünün ihracattaki performans olduğunu aktaran Başkan Gülsoy; “Türkiye’nin durumu kötü gösterilmeye çalışılıyor. Çektiğimiz sıkıntılar var ama Türkiye her zamanki gibi çalışarak bunun üstesinden gelecek. Üretmekten vazgeçmeyen, ürettiğini yeni pazarlar bularak dışarıya satan ve kazancını yeniden yatırıma çeviren şirketlerimiz var olduğu sürece Türkiye, güçlü ekonomiler arasında yer alacaktır. Önümüzdeki engelleri devletimize ve milletimize güvenerek, vazgeçmeden çalışarak aşacağız. Böylece, gerçeği yansıtmayan Moody’s not indirimlerine inat daha iyi olacak, hedeflerimize hızla ulaşacağız. Bu minvalde azimle çalışan ve başarılarıyla bizleri gururlandıran şirketlerimizi, yönetici ve çalışanlarını bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum.” dedi.