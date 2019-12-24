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Gülsoy'dan 'Savunma sanayi' açıklaması

Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) Aralık ayı meclis toplantısında konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Bağladığımız para zararda etse, biz savunma sanayi konusunda varız" dedi.

Gülsoy'dan 'Savunma sanayi' açıklaması

KTO Aralık ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. KTO Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Toplantıda gündem maddeleri oy birliği ile kabul edilirken, 2020 bütçe maddeleri ise oy çokluğu ile kabul edildi.



Daha sonra bir konuşma yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Biz vebali, hakkı, helali, haramı ve Allah rızasını büyüklerimizden öğrendik. O şiar üzerinde de yetiştik. Allah, kainatın sonuna kadar neslimi helale haram katacak veya emanete ihanet edecek insanlardan yapmasın. Tek dileğim budur. Burada bir göreve geldik. Bu 1.5 milyonluk şehrin vebalini çekmektir. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Biz burada 'Allah rızası için görev yapalım' dedik. Yıllardır savunma sanayi gelmeli, stratejik ürünler olmalı diye söylüyoruz. Bizde Sanayi odamızla beraber savunma sanayinden daha güzel pay almamız için çalışmalar yaptık. Çok insanla görüştük ve sanayi odamızla beraber uyum içerisinde çalışıyoruz. Güzel bir fikir birliği yaptık. Burada sadece proje gizlidir. Onun haricinde her şey alenidir. Kimseden bir şey kaçırmıyoruz. Amacım, Rabbim'in rızasını kazanmak ve Kayseri'nin savunma sanayinden istediği payı alabilmesidir. En azından 15 fabrikaya dönüşebilmesini sağlamaktır. Burada para kazanma davası yoktur. Biz bu işe gönül verdik. Bağladığımız para zarar da etse biz bu işte varız ve devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
 

İHA

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