Gülsoy: Kayseri'de Altın Yüksek Fiyattan Satılmıyor

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, “Ben öncelikle Kayserili halkımızın Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Küçük altının halk arasında çok büyük prim yaptığı söyleniyor. Bu doğrudur. Şuanda maliyet arzından kaynaklanan bir sorun itibariyle küçük altında prim var. O prim artık bu ayın ortasında kalkar. Çünkü düğün ve nişan mevsimine Ramazan ayı dolayısıyla ara verilir. Bu yüzdende küçük altına talep biraz düştüğü zaman bu prim ortadan kalkar ve normal seyrine döner” diye konuştu.

Çeyrek altının karaborsaya düştüğü iddiaları ile ilgili olarak da konuşan Gülsoy, “Kayseri’de altının yüksek fiyatlarla satılması gibi bir şey söz konusu değildir. Biz fiyatları uygun olan şekliyle ilan ediyoruz. Esnaf arkadaşlarımızda ellerinde istenilen ürün varsa bunu sunuyorlar. İstenilen ürün yoksa da müşterilerini bilezik veya kolye gibi ürünlere yönlendirebilirler. Bu çeyrek altındaki sıkıntı bu aydan sonra inşallah rahata biner” şeklinde konuştu.

Altın fiyatlarının düşmesiyle ellerinde altın bulunduranların endişelenmemesi gerektiğini belirten Gülsoy, “Altın şuan düşüyor gibi gözüküyor. Fiyatları epey geriye geldi. Altının onsu 1900’lerden 1200’lere kadar geriledi. Altın yatırımcısı hiç panik yapmasın. Altın eski fiyatlarını tekrar görecektir. Altın her zaman için güvenli liman özelliğini koruyor. Çünkü dünyadaki sorunlar bitmiş değil. Bütün dünyadaki ekonomilerin ölçüldüğü büyüme oranları hala aşağı revize ediliyor. Buda büyük bir sorun teşkil ediyor. Altında iniş - çıkışlar mutlaka olur. Elinde altın bulunduranlar ihtiyaçları yoksa altınlarını saklamaya devam etsinler. Altın uzun vadede para kazandırır. Şu anki fiyatlar alım için çok iyi” ifadelerini kullandı.