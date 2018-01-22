Gülsoy’dan Bitcoin uyarısı: Kolay para ‘kaybetmek’ demektir

Konuşmasının başında Zeytin Dalı operasyonuna değinen Gülsoy,”Afrin harekâtı başlamış durumda. Harekâta katılan ordumuzun muzaffer olmasını Rabbimden diliyoruz. İnşallah oradan başarıyla, yüzümüzün akıyla çıkacağımızdan eminiz. Bu operasyonlar ülkemizin bekasını, devletimizin ve milletimizin bütünlüğünü korumak için yapılan operasyondur. Bizim kimsenin toprağına ya da iç işlerine karışmak gibi bir lüksümüz yok. Ama yıllardır cumhurbaşkanımızın, devletimizin ikaz etmelerine, burada bataklıkta olan insanların, teröristlerin buralarda beslenmemeleri için yapılan ikazlar artık son noktaya gelip böyle bir operasyonu mecbur kılmıştır. Allah’ım başarılı kılsın. Bu operasyonlar şunun da göstergesi oluyor, bunu 15 Temmuz’da da yaşadık. Bizim birlik ve beraberliğimizin bir göstergesi. Dünyaya şu mesajı da veriyoruz ama hala anlamıyorlar, bizimle uğraşmaya devam ediyorlar. Bu cennet vatanı bölmeye, vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına göz dikenlere topyekun Cumhurbaşkanımızın mihmandarlığında devletimizin yanında olduğunu, bir ve beraber olduğumuzu, birlikte durduğumuzu ve dik duruşumuzu dünyaya göstermiş oluyoruz.” şeklinde konuştu.







“Sabır ve azimle çalışmaya devam ediyoruz”

Kayseri Ticaret Odası başkanlığına aday olduğunu ve Nisan’da yapılacak seçimler için çalışmalara devam ettiklerini belirten Gülsoy, “Biliyorsunuz önümüzdeki 3 ay içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı olarak tüm odalarda, ülke genelinde seçim olacak. Bu bağlamda da bizler de Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olduğumuzu beyan etmiştik. Çalışmalarımız devam ediyor; üyelerimizi ziyaret ediyoruz, sivil toplum kuruluşlarına gidiyoruz, kamu kurumlarına ziyaretlerimiz oluyor. Gittiğimiz bu ziyaretlerde tabi ki ülkenin gündeminde olan sorularla karşılaşıyoruz. Bu sorulardan önemli olan ve bizi ilgilendiren ticaret ve ekonomi konusunda sorular geliyor. Bu sorular içerisinde en çok olan faiz, enflasyon ve büyüme oranları üzerindeki görüşlerimiz soruluyor. Biz görüşlerimizde her zaman için olumlu olarak bakıyoruz. Çünkü bu ülke bizim. Dönemsel olarak olağan dışı dalgalanmalar yaşasak da geleceğimizi gayet iyi görüyoruz. Daha da iyi olacağımızı varsayıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe çok daha iyi yerlere geleceğimizi, bize emanet edilen bu vatanı bizden sonraki nesillere daha müreffeh bir şekilde bırakmak için gayret içerisinde olmalıyız. Bizler bu dalgalanmalardan etkilenerek sızlanacak insanlar değiliz. Moralimizi bozmadan, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmanın azminde olmalıyız. Sabırla, azimle çalışmaya devam etmeliyiz. Bu ülke bizim” açıklamasında bulundu.







Bitcoin mağduriyet oluşturuyor”

Sanal para Bitcoin için vatandaşlara uyarıda bulunan Gülsoy, «Ülkemizde son zamanlarda sanal basında karlılık oranı gösterip afaki faiz oranları öne sürülerek insanları kandırma yoluna giden bazı oluşumların oldukları soruluyor. Geçen hafta içerisinde Gümrük ve ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkçi ve bakanlık yetkilileri de bu konuda açıklama yapmıştı. Ticaret Odası Meclis Başkanı ve Sarraf ve Kuyumcular Dernek Başkanı olarak bu konuda vatandaşları uyarmak bizim için de bir vazifedir. Biliyorsunuz geçmişte bankerzedeler oluşmuştu; afaki faiz oranları, kar ortaklıkları gibi yapılan işlemler içerisinde bizim saf ve temiz insanlarımızı kandırarak bu insanlarımızda bir mağduriyet oluşmuştu. Böyle bir mağduriyet oluşmaması için bu tür oluşumlara dikkatli yaklaşılmasını tavsiye ediyoruz. Bunlara itibar etmesinler. Kolay para kaybetmek demektir” diye konuştu.







“‘Borcu yoktur’ kâğıdı istenmesine biz de üzüldük”

‘Borcu yoktur’ kâğıdının istenmesiyle yerel medyanın çok zor duruma düşeceğini kaydeden Gülsoy sözlerine şöyle devam etti:

“Sizlerin de sorunlarını biliyoruz ve takip ediyoruz. Haber almak anayasal bir haktır, doğru ve ilkeli bir şekilde habercilik yapıyorsunuz. ‘Borcu yoktur’ kağıdı istenmesine sizler kadar biz de üzüldük. Çünkü yerel basın kısıtlı imkanlarıyla ayakta durmaya çalışan, sizin gibi kahraman, mesai merhumu olmadan gece gündüz çalışan arkadaşlarımızın da biz de yanındayız. İnşallah bu sorununuz da çözülür diye umuyorum. Sanırım Mart’a ertelenmişti, Mart’ta da inşallah sizin istediğiniz şekilde çözülür diye umut ediyorum. Bu bağlamda bizim de üzerimize düşecek bir görev varsa her daim için sizin de yanınızda olduğumuzu belirtmek isterim.”

Haber-Foto: Tuba Köksal