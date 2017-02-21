Gün, ekonomik kalkınma hamlesine sarılma günü



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ çağrısına destek veren Organize Sanayi Bölgesi yönetimi tarafından düzenlenen toplantıda iş adamları bir araya geldi. Toplantıya Başbakanlık Başdanışmanı Ahmet Doğan, belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, AK Parti önceki dönem milletvekili Kemal Tekden ve Ahmet Doğan İşkur, SGK temsilcileri, ve kurum kuruluş müdürleri de katıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kamu, odalar, birlikler, OSB’ler ve ilgili STK’larla birlikte yapılan çağrıya dik bir duruşla beklenen şekilde cevap verileceğini belirterek, “Millet olma bilinci ve ruhu ile hareket etmek, kritik, can alıcı ve doğru hamlelerde bulunmak boynumuzun borcu.” dedi.

“Cumhurbaşkanının yaptığı çağrıya Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan firmalar başta olmak üzere diğer tüm girişimcilerin de beklenen ilgiyi ve hassasiyeti göstereceğine olan inancımız tam.” diyen Başkan Nursaçan şunları söyledi:



“Bir arada olmamız, tarihi çağrıya olan ilginin en güzel göstergesidir. İş dünyası olarak; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 2023 hedeflerini gerçekleştirme noktasında ekonomik reform odaklı, yatırım hamlelerinin devam ettiği, demokratikleşme, güven, istikrar ve ekonomik refahın devamlılığının sağlanmasındaki çalışmalara hız verileceğine, yeni ve güçlü Türkiye’de yaşanmakta olan bu değişim ve gelişim hamlesinden daha da güçlenerek çıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ne terör, ne bölgesel sorunlar, ne de ülkemizin önünü kesmek isteyen şer odakları, hedeflerimize asla engel olamayacak. Zaman hep birlikte ‘proaktif’ düşünme ve ona göre hareket etme, alınacak tedbirleri konuşma ve uygulama iradesini ortaya koyma zamanıdır.”Nursaçan, çağrıya bütün girişimcileri davet ederek; “Ülke olarak asimetrik bir tehditle karşı karşıya bulunmaktayız. Denk olmayan güçler arasında küresel bir savaş yaşanmaktadır. Bu durum vekalet savaşları, askeri, ekonomik, psikolojik harp, terör, algı operasyonu, işgal, tehdit, göç gibi çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. 21. yüzyıl savaşının hedefinde büyük ve güçlü Türkiye var. Namlunun ucunda, milli birliğin bozulması - yıpratılması var. Hedefleri Türkiye’yi bölmek, parçalamak, kaosa sürüklemek, bin yıllık birlikteliği ve kardeşliği yok etmek, Türkiye’ye hata yaptırmak, bedel ödetmek, milli irade ruhunu ortadan kaldırmak. İşte bütün bunlar, Türkiye’nin sahip olduğu millet olma ruhuna yapılan alçakça ve haince saldırılardır. Artık Türkiye, milli menfaatlerine dönük, kendi çizgisini belirlemiş ve çizmiştir. Hepimizin böyle kritik günlerde yerli ve milli bir duruşa ihtiyacı vardır. Bu onurlu ve şerefli millet, zor ve sıkıntılı zamanlarda asil duruşunu sergilemekten hiç geri durmamıştır. Bu bakımdan, hepimizin taşıması gereken sorumluluğu bilmesi ve ona göre hareket etmesi lazımdır. Osmanlı ruhu ayakta. Türkiye büyük bir devlettir. Milletimiz büyük bir millettir. Dünyanın beşten büyük olduğunu hala kabullenemeyen güçler, sevgi, saygı, adalet ve hoşgörünün ne demek olduğunu eninde sonunda anlayacaklardır. Arzumuz; yangın yerine dönen İslam coğrafyasının yaralarının bir an önce sarılması, huzur, barış ve kardeşliğe kavuşmasıdır. Binlerce yıllık devlet geleneğinin varisi bir millet olarak, bu sıkıntıları hep birlikte aşacağız inşallah. Bu zorlukların bilinciyle, her kişi, her kurum, geldiği noktayla yetinmemeli, rehavete kapılmamalı, kendini yenilemeli, gelişim ve değişime ayak uydurmalıdır. Elbette, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar olarak ülke sorunlarına dair görüş, değerlendirme ve beklentilerimizi her zemin ve fırsatta, doğru yaklaşımlarla, sağlıklı çözümler üretmek suretiyle dile getirmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin kalkınmış ve güçlü, insanları mutlu ve huzurlu, evrensel standartları yakalamış, dünyada sözü geçen, büyük ve güçlü bir ülke olmasında ekonomimizin bugünlere gelmesinde girişimcilerimizin önemli bir rolü olduğu muhakkak. Türkiye’yi sırtında taşıyan müteşebbisler, Orta Doğu’da, Orta Asya’da, Avrupa’da, Balkanlar’da, Rusya’da, Kuzey Afrika’da dünya ekonomisine entegrasyonda büyük projelere imza atmışlardır. Önümüzdeki dönemde ise ekonomik hedef; 2023 hedefleri doğrultusunda ülkemizi üst seviyeye taşımak, 500 milyar dolar ihracatın gerçekleşmesi için; ürettiğimiz ürünlerle, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak, dünyanın dört bir yanında bayrağımızı dalgalandırmak, sanayide tam bir küresel oyuncu haline gelmek, dünyada söz sahibi olabilmemiz için, ekonomik sıçrama yapmamız ve büyüme için vites yükseltmemiz elzemdir. Gün, ekonomik kalkınma hamlesine daha sıkı sarılma, yeni büyüme ve başarı hikayelerini yazma günüdür.” diye konuştu.Nursaçan, “İş dünyası olarak; 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan Anayasa değişikliği ve Referandum sürecinin ülkemiz için huzur, güven ve istikrar getireceğine inandıklarını dile getirerek; İş dünyası olarak biliyoruz ki; siyasi istikrar ekonomik istikrarı, ekonomik istikrar da siyasi istikrarı getirmektedir. Bu hayati süreçle birlikte, kalıcı sürdürülebilir bir ekonomik istikrar sağlanacak, süreçler daha etkin ve hızlı yürütülecektir. Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olarak; ‘Değişimi hisset, dönüşüme Ortak Ol’ mantığından hareketle, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ni ülkemizin öncü OSB’si, küresel rekabet koşullarında ön sıralarda yer alan, uygulamaya dönük projelerle değişimi yönetebilen, işin, liyakatin, sorumluluğun, birlikteliğin, çalışmanın, üretmenin, istihdamın ve ihracatın değer haline geldiği bir cazibe merkezi haline getirmek ana hedeflerimiz arasında yer almaktadır. İnancımız, irademiz, ortak aklımız, bilgi birikimi ve tecrübemiz bunların gerçekleşmesi için yeterlidir” diye konuştu.Vali Süleyman Kamçı ise, Cumhuriyetimizin ilk yıllarından başlayarak Kayseri’de imalat sanayisinin gelişmesi için kamu yatırımlarının lokomotif olduğunu belirterek; İlimizde bulunan 3 organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bin 200’e yakın firmada yaklaşık 65 bin civarında işçi istihdam edilmekte. İlimizin sahip olduğu sanayi altyapısı ile bugün memleketimize sahip çıkma noktasında üzerimize düşen desteği sağlamak için el birliği ile hareket edeceğiz. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmamız için çok çalışmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bu hedeflerimizden birisi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmektir. Bunun için de daha çok ihracat yapmamız, daha çok üretmemiz ve tükettiğimiz ürünlerde de yerli malları tercih edilmesi gerekmektedir. Bu anlamda Kayseri’nin hak ettiği yerde olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.Toplantının sonunda Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan Vali Süleyman Kamçı’ya hediye takdim etti.