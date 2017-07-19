Güneşli’de ayçiçeği yetiştiriliyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 25 Mart-30 Nisan arasında bölgede dekara 800 kg tohum ekimi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada şu bilgelere yer verildi:

“Şu dönemde tabla oluşumu başlamıştır. Çiçeklenme dönemi devam etmektedir. Hastalık ve zararlılar açısından bölgede kök çürüklüğü zararı ve bazı lokal yerlerde de çekirge zararı görülmektedir. Kocasinan İlçe Müdürlüğü tarafından hastalık ve zararlılar ile mücadelede yapılan arazi kontrolleri sonucu gerekli ilaçlamalar yaptırılmaktadır. Ayrıca Gübreleme konusunda İlçe teknik elemanları bölgelerin durumuna göre gübre tavsiyeleri yapılmaktadır. 2016 yılında ayçiçeğinde Bozkurt Mücadelesi için Kocasinan İlçe Tarım Müdürlüğü İlaç tavsiyesi ile kimyasal mücadele yapılmıştır. Sulama Sarımsaklı Ova Sulama Birliği tarafından yaptırılmakta ve su sıkıntısı çok fazla olmamaktadır. Güneşli bölgesinde 2 veya 3 sulama ile hasat olgunluğuna gelmektedir. Hasat işçiler tarafından tablaları kestirilerek yapılmaktadır. Kesilen tablalar 2 gün kurutulup daha sonra, ayçiçeği patoz makinası ile hasat tamamlanıp kurutma işlemine geçilmektedir. Güneşli bölgemizde dekara verim 175-225 kg/da arasında değişmektedir. Yetiştirilen ürünün satışı özel sektöre yapılmakta olup, satış fiyatı 4,5 -5,2 TL/kg arasında değişmektedir. Afet çalışmaları kapsamında, Kocasinan İlçemiz teknik elemanları bölgede rutin arazi kontrollerini yaparak, her türlü doğal afetlerden zarar gören çiftçilerimizin borç ertelemesinden yararlanmalarını sağlamaktadır.”

Haber: Fatma URAL

