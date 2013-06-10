Gurbetçiler Altın Fiyatlarını Arttırırmı?

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, “Altın fiyatları Amerika ve Avrupa'dan gelecek verilere göre hareket edecek. Amerika'daki verilere göre altın biraz daha düşebilir. Şuan ki fiyatlar alım fiyatlarıdır. Altın hala güvenli liman özelliğini koruyor. Bütün ülkelerde, büyük ekonomilerde, Avrupa'da, Amerika'da ve Japonya'da varlık alımları sürüyor. Varlık alımları sürdüğü müddetçe altın bu civarlarda oynar. Eğer ülkeler varlık alımlarından vazgeçerlerse, piyasadaki paralarını çekmeye kalkarlarsa altın fiyatları biraz gevşeyebilir ama bu kez de enflasyon çıkacak. Ülkelerde faiz oranlarını yükseltecekler. Avrupa’daki enflasyona bağlı olarak da, enflasyondan korunmak için altın alınacaktır” diye konuştu.

Altının şuan ki fiyatının alınabilir düzeyde olduğunu belirten Gülsoy, “Yaz geliyor, buna bağlı olarak Anadolu’da gurbetçi potansiyelimiz var. Gurbetçilere bağlı olarak altına talep mutlaka olacaktır ama bu altın fiyatlarını etkilemez. Çünkü altın fiyat artışı dünya borsasına bağlı. Biz de dört gözle gurbetçilerimizi bekliyoruz, piyasa şu anda durgun. Onlar geldiği zaman piyasa hareketlenecek. Gurbetçilerin altın piyasasına katkısı olmaz sadece bizdeki iş potansiyeli artar” şeklinde konuştu.