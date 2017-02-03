"GÜZEL AMA YETMEZ" Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Rekabet Kurumu’nun bazı elektrik dağıtım firmalarına açtığı soruşturmanın son derece yerinde olduğunu belirterek; “Güzel ama yetmez; devamını bekliyoruz” dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Rekabet Kurumu’nun geçtiğimiz günlerde ‘Bağımsız tedarikçilerin faaliyetlerini zorlaştırmak’ ve ‘tüketicilerin kendi tedarikçilerini seçme hakkını engellemek' gerekçesiyle 7 elektrik dağıtım ve perakende şirketine yönelik başlattığı soruşturmayı gazetemize değerlendirdi.



Rekabet Kurulu’nun bu olaydan sonra keseceği cezanın diğer firmalara örnek olacağını ve neticesinde verilecek cezanın tüketiciye faydalı bir şekilde yansıyacağını belirten Mahmut Şahin; “Türkiye’de Elektrik dağıtım işi 21 bölgeye ayrıldı. 21 ayrı dağıtım şirketi dağıtım ihalesini aldı ve işe koyuldu. Fakat dağıtım firmalarının elektrik satmaları yasak olduğu için aynı zamanda bir de satış şirketi kurup satmaya başladılar. Türkiye’de sadece elektrik dağıtım şirketleri değil üretip satanlar, başka firmalar da var. Bu 21 dağıtım firması rekabeti tamamen engelleyici, kötüye kullanıcı, tüketicinin bilgisizliğinden faydalanarak, ya da eski Türkiye Elektrik Kurumu havasıyla, resmi bir kurum hüviyetinde insanlara hiçbir açıklama yapmadan elektrik satışı yapıyorlar. Doğal olarak bu durum diğer satıcıların önünü kesiyor. Haksız rekabet oluşturuyor. Bununla ilgili EPDK’yı defalarca kez uyardık. Fakat orada bir tüketici temsilcisi olmadığı için maalesef bu gözle bakılmadı ve dağıtım firmalarının bu yanlışlığı devam etti. Üstelik 21 firmayı uyarmamıza rağmen hiçbir uyarıya cevap vermediler. Hatta ‘Ne yaparsanız yapın’ şeklinde tavır aldılar. Rekabet Kurulu’nun bu olaydan sonra keseceği ceza aslında o diğer firmalara bir örnek olacak. Uygulamanın tüketiciye faydalı bir şekilde yansıması sağlanmalıdır. Tüketici piyasadan yüzde 10 indirimli elektrik alacakken dağıtım firmaları yüzde 1 indirim yaparak kendisine bağlıyor ve bizden cayarsanız cayma bedeli ödersiniz şeklinde şart koşuyor. Dağıtım firmalarının bu şekilde tehdidi var. Bu tehditler belgeli olarak Rekabet Kurumu’na gitti. Onlar da incelemeye aldılar. Uygulanan cezanın diğer firmalara da olmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.



Ceza yiyen şirketler

Rekabet Kurumu, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 28.12.2016 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak,

Enerjisa Enerji A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. hakkında 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına karar vermişti.



Haber: Ramazan KARAKUŞ







