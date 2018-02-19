Hak-İş’ten  OSB’ye ziyaret

Hak İş Konfederasyonu İl Başkanı Serhat Çelik ziyarette yeni hizmet binaları için Nursaçan’a hayırlı olması ve Cenabı Allah’tan hayırlı hizmetler yapılmasını dileyerek; “Organize Sanayi Bölgemizin bu yapmış olduğu güzelliklerden dolayı bizler de gurur duyuyoruz. 60 bin kişinin istihdam edildiği Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Kayserimizin göz bebeğidir. Bizler de bu şehrin alın teri dökenleri, bu şehre hizmet edenleri olarak böyle bir tesisin kurulması ve böyle bir hizmet binasının olmasından dolayı bizlerin de sevincine vesile olmasından dolayı teşekkür ederiz. Bizler bu şehirde yaşayanlar olarak Kayserimizin geleceği için işçisiyle işvereniyle geleceğimiz için hayallerimizi birleştirmeliyiz ve birlikte hayal kurmalıyız. Bu vesileyle yeni hizmet binanız Kayserimize hayırlı olsun inşallah” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ise; “Görev biliyorsunuz ki emanettir. Biz de bu görevi emanet bilinciyle aldık. Önceki binamızın yıkım kararı çıkmıştı. Melikgazi Belediyemizin ve kaymakamlığımızın almış olduğu karar neticesinde 90 günlük bir süre verilmişti. Öyle olunca da Kayseri’ye artık yeni bir yüz yeni bir hizmet yeni bir temsil binası gerekiyordu” ifadelerini kullandı. Organizenin para biriktirme yerinin değil hizmet, fikir ve iş üretme yeri olduğunun da altını çizen Nursaçan; “Organize sanayi bölgeleri üretim merkezidir. Burası para biriktirme yeri değildir. Burası istihdamın, üretimin, liyakatin, kardeşliğin merkezidir. Burası ihracatla büyümek zorunda burası tasarımla büyümek zorundadır. Sizlerden özellikle istirhamım aranan dediğimiz nitelikli insanların yetişmesi için meslek liselerimize desteğinizi bekliyoruz. Devlet büyüklerimize buradan şunuda söylemek istiyorum. Bu memleket de düz liseleri bitirmek lazım. Tüm liseleri meslek liselerine dönüştürüp üretime, istihdama, devletine, ailesine ve şahsına yaşadığı şehre faydalı bireyler kazandırmak durumundayız. Boş insan faydalı insan değildir. Mesleksiz insan faydalı insan değildir. Yaparsın yapmazsın bilmem ama bir bilgin bir becerin olmalı” diyek onuştu. Nursacan daha sonra Kayseri OSB’nin hazırlamış olduğu tanıtım videosunu ve slayttı sunum şeklinde anlatarak görsel olarak bilgi verdi.



Hak İş Konfederasyonu İl Başkanı Serhat Çelik günün anısına Nursacan’a hediye takdim etti. Ziyarete Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Adnan Kıyak, Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri İl Temsilcisi Ahmet Özdemir katıldı.

İHA

