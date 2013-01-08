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Hal Hakem Heyeti Kuruldu

Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü, sebze ve meyve üreticileri ile toptancı hali çalışanları arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi için ''Hal Hakem Heyeti'' kurulduğunu bildirdi.

Hal Hakem Heyeti Kuruldu
Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü, 5957 sayılı ''Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun''la ilgili açıklama yaptı. 5957 sayılı kanun gereği, Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkında Yönetmeliğin de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilen açıklamada, yönetmelik hükümlerine göre Kayseri'de ''Hal Hakem Heyeti'' kurularak görevini yürütmeye başladığı kaydedildi.
Açıklamada, Hal Hakem Heyeti’nin kurulmasındaki amacın, üreticiler ile meslek mensupları arasında veya meslek mensuplarının kendi aralarında 5957 sayılı kanunun uygulanması ile ortaya çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak, Toptancı hali yönetimi veya personelinin uygulamalarından veyahut toptancı hallerinin ve pazar yerlerinin yönetim ve işleyişinden kaynaklanan uyuşmazlıkların giderilmesi olduğu ifade edildi.
Ticaret İl Müdürlüğü'nün açıklamasında, ''Değeri elliüçbindokuzyüz (53 bin 900) Türk Lira’sının altında bulunan uyuşmazlıklarda, Hal Hakem Heyetine başvuru zorunlu olup, bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar ilam hükmündedir. Semt ve üretici pazarlarının daha modern bir yapıya kavuşturulması, ticaretin serbest rekabet şartları içerisinde daha kaliteli yapılması, üretici, tüketici ve meslek mensuplarının hak ve menfaatleri bakımından mağduriyet yaşamaması önemli görülmektedir. Hal Hakem Heyeti müracaatları ile ilgili detaylı bilgi İl Müdürlüğümüzden temin edilebilir'' denildi.
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