Halay Çekerek Isındılar

Kayseri Melikgazi ilçesinde bulunan Müşerref-Hasan Eser Ticaret Meslek Lisesi'nin yanmayan kaloriferleri, öğrencileri zor duruma soktu. Kar yağışının etkisi ile havaların iyice soğuması lise öğrencilerini bıktırdı. Okulun dersliklerinde paltoları ile ders işleyen öğrenciler, yetkililere seslenerek yardım istedi.



Elektrikli sobalarla ısıtılmaya çalışılan okulun bahçesinde üşümemek için halay çeken öğrenciler, okullarının kaloriferlerinin yanmasını istedi. Sınıflarının soğuk olmasının derslerini olumsuz etkilediğini ifade eden öğrenciler, seslerini duyurmak için okul bahçesinde eylem yaptı. Eylem sırasında, okul idarecileri öğrencileri sınıflara girmeleri için ikna etmeye çalıştı.



Öğrenciler adına bir konuşma yapan Onur Bilgin, "Okullar açıldığından beri ısınamıyoruz. Lise son sınıf öğrencileriyiz. Aramızda hasta olanlarımız var. Sayın Milli Eğitim Bakanımızdan bu konu ile ilgili işlem yapmasını istiyoruz. İdari yönetim ile hiçbir problemimiz yok çünkü onlar da bizimle beraber üşüyor. O yüzden bu eylemi gerçekleştirdik" diye konuştu.



Okul öğrencilerinden Ahmet Arı ise, "Havalar soğumaya başladığından beri ısınma sorunu yaşıyoruz. Derslere konsantre olamıyoruz" dedi.

