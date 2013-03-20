Halk Eğitimin Kursları İş Sahibi Yapıyor

Pınarbaşı ilçesi Halk Eğitim Merkezi'nde 2013 yılında toplam 20 dalda 80 kurs açıldı. Kurslara katılan kursiyerler, aldıkları eğitimlerle meslek sahibi oluyor. Halk Eğitim Merkezi'nde aldıkları eğitimden sonra bazı kursiyerler, kuaför dükkanı açıyor, köylerde arıcılık yapıyor, kalorifer ateşçiliği belgesi alıp kalorifercilik yapıyor ya da anten kuruculuğu işiyle uğraşıyor.

Kurslarla ilgili bilgi veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selahattin Karakuş, halka yönelik açtıkları kurslarda, mesleki, genel ve okuma-yazma kursları bulunduğunu ifade ederek, ''Şu anda Kuaförlük Kursu ön plana çıkmakta. İki kursiyerimiz kendine güven kazandı ve işyeri sahibi oldu. Bunun yanında Bilgisayar kurslarımız devam etmekte. Kalorifer ateşçiliği kursumuz akşamları devam etmekte. Biçki-Dikiş kurslarımız devam ediyor. Açık cezaevi mahkumlarını topluma kazandırmak amacı ile değişik projelerimiz var. Geçen yıl arıcılık kursu alan kursiyerlerimiz arıcılığa başlayarak meslek edindiler. Anten kuruculuğu kurslarımız var. Kurumumuzda sportif çalışmalar da mevcut. Fitness salonumuz var. Gündüz bayanlara akşam ise erkeklere hizmet veriyor. Kick boksta Balkan Şampiyonu çıkardık. Türkiye şampiyonluklarımız var’’ dedi.

Kuaförlük kursu eğiticisi Duygu Topak da ''Pınarbaşı Halk Eğitim merkezinde 2 yıldır usta öğreticilik yapıyorum. Şu anda 14 kursiyerim var ve hepsi de birbirinden yetenekli. Şimdiye kadar mezun verdiğimiz kursiyerlerden ikisi işyeri sahibi oldu, kuaför dükkanı açtılar. Burada insanlar kendilerini geliştiriyorlar. Ortamımız çok güzel, çok iyi motive oluyoruz. El becerilerimiz çok iyi gelişiyor. Zaten mesleğimiz kuaförlük. Her zaman için geçerli olan bir meslek. Kursumuzda hem teorik hem de pratik eğitim verebiliyoruz'' diye konuştu.