Halkbank Genel Müdüründen KAYSO’ya Ziyaret

Ziyarette KAYSO Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Genel Müdür Arslan, başta Nefes Kredisi olmak üzere birçok konuda iş dünyasına destek olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, Halkbank olarak KOBİ'ler ile esnaf ve sanatkârların en büyük destekçisi olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Halk Bankası’nın iş camiası için güvenilir bir liman olduğunu ifade eden KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Bildiğiniz gibi sanayiciler olarak yatırım yapıyoruz, üretim, ihracat yapıyoruz ve istihdam sağlıyoruz. Böylelikle ülkenin geleceğine katkı veriyoruz. Bu işleri yapabilmek için öncelikle öz kaynaklar ve daha sonra bankalardan ve finans kurumlarından kredi kullanarak bu katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla, finans kurumları ve reel sektör her zaman birbirine ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaçları gidermede Halkbankası her zaman yanımızda olmuştur. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Bankalar ve finans kurumları olmadan sanayi ve ticaretin, sanayi ve ticaret olmadan Bankalar ve finans kurumlarının büyüyemeyeceğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, karşılıklı anlayış içerisinde ülkenin gelişip kalkınmasına destek sağlamanın son derece önemli olduğunu belirtti.

Başkan Büyüksimitci, özellikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin başlatmış olduğu Nefes Kredisi’nden en fazla kaynak kullandıran banka olmalarından dolayı Genel Müdür Osman Arslan’a teşekkür etti.

İHA

