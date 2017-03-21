Hamsi az çıkınca, işler azaldı

Sivas Caddesi’nde balıkçılık yapan Kutay Yılmaz, balık sezonunun verimli açıldığını ama hamsi kıtlığı yaşadıklarını söyledi.



1 Nisan’da bitecek olan av sezonu öncesinde palamutun çok olduğunu kaydeden balıkçı Kutay Yılmaz, “9. ayda sezona çok iyi başladık. Palamutun bol olmasıyla beraber zaten hamsinin yok olacağın belliydi. Çünkü palamutun denizde en çok beslendiği balık hamsidir. Karadeniz hamsinin yerine bu sene daha çok sardalye ve Marmara hamsisi geldi. Bu sezon hamsiden dolayı en sıkıntılı sezonumuzdu” dedi.

Hamsinin olmamasının işlerini de olumsuz etkilediğini kaydeden Yılmaz, “Bizim işlerimizi yüzde 100 etkiledi. Zaten vatandaşlarımızda en çok hamsiyi tercih ediyor ama bu sene hamsi olmadığı için diğer balıklara yöneldik. Özellikle palamut çok geldi. Ben 28 senedir balıkçıyım ama ilk defa bu sene bu kadar palamut geldiğini gördüm” diye konuştu.

İHA

