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Hamsi kıtlığı alıcıyı da satıcıyı da üzdü

Kentimizde faaliyet gösteren balıkçılarda hamsi kıtlığı yaşanıyor. Vatandaşların en çok tercih ettiği balık türlerinden olan hamsinin yokluğu, balıkçıların işlerini azalttı.

Hamsi kıtlığı alıcıyı da satıcıyı da üzdü
Kentimizde 25 yıldır balıkçılık yapan Kutay Yılmaz, bu sene hamsi kıtlığının olduğunu söyledi. Vatandaşların en çok hamsiyi talep ettiğini kaydeden Yılmaz, "Bu sene palamut bol olduğundan dolayı hamsi nadir geliyor. Tezgahlarımıza doğru düzgün hamsi koyamıyoruz. Palamudun bol olduğu sene hamsinin en az olduğu dönem oluyor. 25 senedir balıkçılık yapıyorum ama ilk defa 2 buçuk ay palamut geldiğini görüyorum. Tezgahlarımızda en çok sattığımız hamsi olmadığından dolayı çok sıkıntılıyız. Hamsi hiç yok" ifadelerini kullandı.
Yılmaz, "Bandırma tarafından sardalye geliyor ama orada deprem olduğundan dolayı balıklar tedirgin oldu ve oradan da çıkmıyor. Vatandaşlarımızın en çok talep ettiği balık hamsidir. Hamsi yok. Büyük balıklarda biraz pahalı olduğu için vatandaşlar tezgahlara yanaşmıyor. Kefal ve istavriti geçen sene 5-6 TL’ye satıyorduk. Bu sene 17-18 TL’ye çıktı" diye konuştu.
İHA
 
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