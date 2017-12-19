Hamsi Rusya’ya kaçtı, fiyatlar arttı

Kış olmasına rağmen hava sıcaklıklarının beklenenin üzerinde seyretmesinin, hamsi başta olmak üzere soğuk su seven balıkların azalmasına neden olduğunu belirten Balıkçı Yılmaz, “Sezonumuz ilk başlarda iyi gidiyordu.







Havaların sıcak gitmesinden dolayı balık az geldiğinden dolayı Hamsinin fiyatı 12 TL’ye kadar çıktı. Bu havaları beklemiyorduk. Eğer 1 ay önce yağışlar olsaydı hem palamut hem de hamsi çok olurdu. Şimdi hamsi az çıktığından dolayı fiyatı arttı. Kayseri’de sattığımız hamsi Karadeniz’de de aynı fiyatta. İstanbul’da satılan hamsi daha pahalı. Samsun yakın olduğu ve her zaman geldiği için biraz ucuza mal oluyor. Yağış olmadığından dolayı balıkçılık bu sene çok sıkıntıya düştü. Az olduğu için pahalı geliyor” dedi.







Vatandaşın daha az balık almayı da tercih ettiğini kaydeden Yılmaz, “Geçen yıllarda bir müşterimize 3-5 kilogram sattığımız hamsiyi bu sene az satıyoruz. Hamsi soğuk iklimi sever. Bizde de havalar sıcak olduğundan dolayı hamsi, Rusya’ya kaçtı. Bu da fiyata yansıdı. 80 TL’ye aldığımız hamsinin kasası şimdi 170 TL oldu. Biz de doğal olarak bunu fiyatlarımıza yansıtıyoruz” ifadelerini kullandı.



İHA