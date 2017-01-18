Haset etmekten fırsatları kaçırıyoruz

Erasmus+ Mesleki eğitim-Stratejik Ortaklıklar kapsamında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Koordinatörlüğü’nde yürütülen ‘Mobilya döşemeciliği Mesleki Yeterliliklerine Uygun E-Öğrenme Tabanlı Modüler Eğitim Programı ve Kariyer Rehberliği Projesi’nin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kayseri mobilyasının satılmadığı ülke yok

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri’de üretilen mobilyaların tüm dünyada satıldığını ifade ederek, “Mobilya sektöründe yaklaşık 40 yılı aşkındır içerisinde olarak, Kayseri’deki mobilyanın tarihçesini bildiğimi düşünüyorum. Bildiğim konu şudur, 1990 yılına kadar baktığımızda Kayseri’deki üretilen ürünler uluslararası alanda hatta Türkiye’nin 81 ilinde satılmıyor idi. Ama bugün Kayseri’de üretilen mobilyanın dünyada satılmadığı ülke yok. Mobilya sektöründe Türkiye’nin başkenti dediğiniz zaman teknik ve istatistiksel veriler, ‘Mobilyanın başkenti Kayseri’ diyor. Ama Kayseri’nin neleri var? Tehditleri var, fırsatları var. Tehditleri; kopyacılık, adam sendecilik, birbirleriyle bir araya gelip de küme kuramamak tehditlerimizdir. Birbirimize hasetle bakmaktan ya da dar pencereden bakmaktan devletin sunduğu imkanlardan haberimiz yok. Belki meslektaşımızla oturup bir masanın etrafında uzlaşmayı başardığımız zaman birliktelik ile bir yere varacağız. Çin ihracatı 60 milyar dolar. Dünyadaki her 4 mobilyadan bir tanesi Çin’den çıkıyor. Bunu Türk halkı neden yapamayacak?” dedi.



Hedef 2017’de 200 tasarım

Endüstriyel Tasarım Merkezi’nde 2016 yılında 60 tasarım yapıldığını, 2017 yılında hedefin 200 tasarım olduğunu vurgulayan Nursaçan, “Yurt dışına Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yeni yönetimi olarak belki ilk defa Moskova’ya uçak kaldırdık. Gitme sebebimiz neydi? Orada mobilya pazarını araştırıp Kayseri’nin Moskova’daki payını yükseltmekti. Alışveriş merkezlerine, mobilya AVM’lerine gittik. Mobilyaların satıldığı AVM’leri gördük. Kayseri daha bu noktaya gelemedi. Sektörde belki de en önemli nokta şu olacak; burada herkesin aynı mobilyayı kopyalayıp yapmasına gerek yok. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin Endüstriyel Tasarım Merkezi var. Bizim yönetim zamanında aktif hale getirildi. 2016 yılında 60 tane tasarım yapabilmişiz. Bu tasarımdan 7-8 tanesi İstanbul’daki fuarlarda sunuma çıktı. Mutlu olduk, gurur duyduk” ifadelerini kullandı.

Ateş çemberine rağmen dimdik ayaktayız



Türkiye’nin her türlü olumsuzluğa rağmen dimdik ayakta olduğunu sözlerine ekleyen Nursaçan konuşmasına şöyle devam etti;

“Etrafımıza baktığımız zaman Türkiye, bir ateş çemberinin içerisinde dimdik ayakta. Niye ayakta? Bu aziz millet insanı seven, devletine bağlı bir millet. Onun için de dikkat edin 100 yıl boyunca dünyadaki hiçbir devletin üzerinde böyle bir baskı olmamıştır. Olsa da dayanamaz. Bu millet azimli, ‘Çanakkale Geçilmez’ diyen ruh ekonomide de, üretimde de ayağa kalkacak, eğitimde şahlanacak. Milli Eğitim Bakanlığımıza, Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğümüze teşekkür etmek istiyorum. Türkiye iyi bir sancı çekiyor, bu çektiği sancı son sancı olacak. Ve artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin büyüklüğünü, milletinin asaletini de cümle alem görecek. 3 milyon Suriyeli mülteciye bakamayan bir dünya var, Onlara bakan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti var. Allah devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin” şeklinde konuştu.

Proje ile öğrencilerin işgücü piyasasına istihdamını sağlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Ortaklar ve Projeler Dairesi Başkanı Şennur Çetin ise katılımcılara bilgiler vererek, projedeki amacının eğitim ve iş yaşamının işbirliğine dayalı olarak ‘Sistematik ve Bütüncül’ bir yaklaşımla Mobilya Döşemeciliği Mesleki Yeterliliklere Uygun Eğitim Müfredatı, kariyer gelişimi hizmetleri sunarak öğrencilerin işgücü piyasasında istihdamını sağlamak olduğunu söyledi.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ

