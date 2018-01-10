Hava trafiğimiz arttı

2017 Yılı Aralık ayında Kayseri Havalimanı’na, iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 993, dış hat uçak trafiği bir önceki yılın aynı göre yüzde 50 artarak 105, toplamda ise 1.098 oldu.

2017 Yılı Aralık ayında Kayseri Havalimanı, Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 21 artışla 1.464 ton olarak gerçekleşti.



2017 Yılı Sonu (12 Aylık) gerçekleşmelerine göre;

Kayseri Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 2.147.696 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 15.339’a, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 artışla 22.092 tona ulaştı.

İHA



