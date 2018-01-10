Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hava trafiğimiz arttı

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı Aralık Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Aralık ayında Kayseri Havalimanı’nda, iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 147.021, dış hat yolcu trafiği yüzde 52 artışla 15.331, toplamda ise yüzde 12 artışla 162.352 oldu.

Hava trafiğimiz arttı
2017 Yılı Aralık ayında Kayseri Havalimanı’na, iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 993, dış hat uçak trafiği bir önceki yılın aynı göre yüzde 50 artarak 105, toplamda ise 1.098 oldu.
2017 Yılı Aralık ayında Kayseri Havalimanı, Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 21 artışla 1.464 ton olarak gerçekleşti.

2017 Yılı Sonu (12 Aylık) gerçekleşmelerine göre;
Kayseri Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 2.147.696 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 15.339’a, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 artışla 22.092 tona ulaştı.
İHA
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.