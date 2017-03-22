Hayat kaynağı ‘su’ için dev yatırım

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Yayınladığı mesajda; "Suyun ikamesi yoktur, onun yerine başka bir şeyi koyamazsınız. Onun için su, yaşamdır, yaşam kaynağıdır. Tükendiği zaman, yeniden üretimi mümkün değildir. Onun için dünyayı ayakta tutan, doğayı yenileyen ve canlı yaşamını sürmesini sağlayan, sudur. Fakat bu gerçek ne yazık ki unutuluyor. Ve hiç bitmeyecekmiş gibi ölçüsüz kullanılabiliyor. Gerek kirleterek gerek israf ederek, suyun sonunu hazırlamak, doğa ve canlı yaşamını bilinçli bir şekilde intihara sürüklemektir. Bakanlık olarak su ile ilgili ayrı bir gündem konumuz var. Bu hayati konuyu sürekli canlı ve dinamik tutuyoruz. Boşa giden her bir damlanın telafisi olmadığını biliyoruz. Bu noktada atıksu arıtımı eylem planı kapsamında 2023 yılına kadar 1051 adet atıksu arıtma tesisini hayata geçireceğiz. Bu da yaklaşık olarak 37 milyar liralık bir yatırım yapıyor." dedi.



22 Mart Dünya Su Günü'nün de suyun korunmasında farkındalık ve kullanımında bilinç oluşturması konusunda önemsediğinin altını çizen Bakan Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu vesileyle yeniden belirtmek isterim ki, biz bakanlık olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Fakat bu konuya sadece resmi eller tarafından değil vatandaşlarımız tarafından da sahip çıkılması gerekiyor. Çünkü, boşa giden her bir damla, gelecekten bir nefes kaybetmektir. " dedi.

Kurum Haberi

