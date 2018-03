Hayvan başına 250 TL destek geliyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, TBMM Genel Kurulu'nda bütçesi görüşmeleri sırasında ucuz et tartışmalarına ilişkin konuştu.





Fakıbaba, “Et fiyatını düşürürken Et ve Süt Kurumunun et alım fiyatını 25 liraya çıkardık. 1 Ocak'tan sonra da 200 baş hayvanı kesime götüren üreticiye hayvan başı 250 lira destek vereceğiz.







Et ithalini bıraktıracağız. Bunu küçük üreticilerle ve TİGEM'le yapacağız. TİGEM 500 bin buzağı besleyecek” dedi. (timeturk.com)