Hazine, BES sisteminde değişikliğe gidiyor

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Şerif Çakırsoy da, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve otomatik katılım sisteminde revizyon içeren bazı çalışmalara başladıklarını belirterek, "En kısa zamanda istişare edip hayata geçireceğiz" dedi.

Çakırsoy, TEB ile Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği iş birliğinde düzenlenen '3. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Konferansı'nın açılışında konuşan Çakırsoy "Otomatik katılım sisteminde şu an yaklaşık 3.5 milyon çalışan devam ediyor. Buradaki fon büyüklüğümüz ise yaklaşık 1.8 milyar lira. Bütününe baktığımızda 10 milyon kişilik bir sistemden bahsediyoruz ve 78 milyar liranın kat kat üstüne ulaşmak için gayret ediyoruz" dedi. Çakırsoy, BES ile ilgili olarak şu detayları verdi "Emeklilik hakkı kazanarak sistemden ayrılan yaklaşık 63 bin katılımcıdan 60 bin 491'i, birikimini toplu para olarak almayı tercih etmiş ve sistemden çıkmış, emekli maaşı opsiyonunu tercih etmemiş, bu kişilerin ortalama fon büyüklüğüne baktığımızda 74 bin lira. Emekli maaşı veya benzeri ürünler diyebileceğimiz, programlı geri ödemeyi seçenler 2 bin 163 kişi. Yıllık gelir sigortasını tercih edenler ise 63 bin kişi içinde ise sadece 102" dedi.

(finanshaber)

