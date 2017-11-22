Helal pazarından 400 milyar dolar pay alabiliriz

Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı Yunus Ete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, organizasyon şirketi Discover Events tarafından 23-25 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek 5. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı ve Dünya Helal Zirvesi öncesi, açıklamalarda bulundu.

Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ete, dünya genelinde Müslüman nüfusun 2 milyara yakın olduğunu, insanlarda helal gıdaya ve helal sektörüne hassasiyetin her geçen yıl arttığını söyledi.

Ete, dünya helal sektörünün 4 trilyon dolara yaklaştığını kaydederek, bunun 2 trilyon dolarını katılım bankacılığı, ödeme sistemleri ve sigortacılık gibi İslami finansın, 1 trilyon dolarını helal gıdanın, 250 milyar dolarını helal turizmin, geriye kalan bölümünü de helal ilaç, helal kozmetik, helal tekstil gibi enstrümanların oluşturduğunu aktardı.

Yunus Ete, İslami finans ürünlerinin İngiltere, İsviçre, Malezya, Bahreyn, Dubai ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde çok kullanıldığını ve yüksek rakamlara ulaştığını bildirdi.

Özellikle gelişmekte olan Müslüman ülkelerde İslami finans ürünlerine ilginin arttığını ifade eden Ete, Türkiye'de de son dönemlerde bu alanda çeşitli finans ürünlerinin oluşturulduğunu anlattı.

"4 trilyon dolardan yüzde 10 pay almak mümkün"

Ete, dünya helal turizm sektörünün 250 milyar dolara ulaştığını belirterek, bu konuda Türkiye'de de son dönemde çok ciddi atılım olduğunu, sadece İslami turizme hizmet veren otellerin açılmaya başlandığını hatırlattı.

AA



