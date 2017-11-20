Hem hizmet hem de elektrik üretiyor

Kurumlar, fazla gelen ve giderek artan enerji ihtiyaçlarını kurdukları güneş enerji panelleriyle düşürüyor. Son dönemde popülerliği artan bu sistemle şirketler artan enerjiyi satarak ülke ve şirket ekonomisine de katkı sağlıyor. O kurumlardan bir tanesi de Melikgazi Belediyesi.







Çatı üstü güneş santralinin toplam 441 panelden oluştuğunu genel enerji hattına bağlantının sağlandığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, güneş santralinden elde edilen enerjinin Belediye Hizmet Binası elektrik ihtiyacında kullanılarak enerjisini artık güneşten alan bir kurum olduklarını kaydetti.







Güneş enerji santralinin 3 yılda kendini amorti edeceğini yani inşaat maliyetini karşılayacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak hizmetlerimizin tamamı bilgisayar ve elektrikli aletler ile yapılmaktadır. Bunun içinde enerji gerekmektedir. Kesintisiz hizmet için kesintisiz ama daha ucuz enerji ile bundan böyle hizmete ve yatırımlara devam edeceğiz. Enerji tüketimi karşılamak için Türkiye’nin resmi kurum tarafından yapılan en büyük çatı üstü güneş panelinin Melikgazi Belediyesince gerçekleştirdik. Şimdi de belediyemiz hizmet binasının çatısına 441 panelden oluşan ve GES 120 KWP hibdit sistem üzerine kurulan güneş enerjisinden elektrik üretiyoruz. Melikgazi Belediyesi artık sadece hizmet değil aynı zamanda elektrik de üretiyor” dedi.







Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmet binasında elektrik üreten sistemin devreye girmesi ile binanın aydınlatma, ısınma ve makinelerin enerjinin artık güneşten alınmış olacağını sözlerine ekledi.

Yıldırım Beyazıt, Keykubat ve Gökkent Pazar yerinde güneş panelleri ile elektrik üreteceklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gökkent Mahallesi’nde bulunan Kapalı Semt Pazar Yerinin çatı katında güneş enerjisi santralinin kurulduğunu söyledi.

Çatı üstü güneş santralinin toplam 1097 panelden oluştuğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu güneş santralinden elde edilen enerjinin direk olarak Kayseri Elektrik Şirketi’ne satıldığı bunun ile ilgili protokolün imzalandığını kaydetti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Çevreci bir belediye anlayışıyla yenilenebilir enerji konusunda hem destek vermek hem de örnek teşkil etmek için önemli bir yatırım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Melikgazi Belediyemize hayırlı olsun. Yerli yatırımları önemsiyor, destekliyoruz” diye konuştu.

İHA

