Heryıl İki Kayseri Kadar İnsan Ölüyor

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi konferans salonunda yapılan konferansa konuşmacı olarak, ERÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Şükrü Su, Yrd. Doç. Dr. Hacı Bekir Kara ile öğretim görevlileri Hatice Özdemir ve Enes Gönsüz katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını İnşaat Kulübü Başkanı Efekan Türkyılmaz ve Başkan Yardımcısı Burak Öztürk yaptı. Türkyılmaz, söz konusu konferansın İnşaat Mühendisliği Öğrenci Toplulukları tarafından 13 üniversitede eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini ve Topluluk ile birlikte, yıl sonuna kadar inşaat mühendisliği öğrencilerinin pratik eğitimi için çok sayıda etkinlik düzenleneceğini söyledi.

TEMELİ HAMMURABİ KANUNLARINA DAYANIYOR

Toplantının moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Şükrü Su yaptı. Su, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ilk olarak, milattan önce 2000’li yıllarda Hammurabi Kanunları’nda söz edildiğini ve doğrudan inşaat işlerine atıf yapıldığını belirtti. Osmanlı’da ise ilk kez 1865 yılında Dilaver Paşa döneminde iş sağlığı ve güvenliği yasalarının benzerlerinin atıldığını kaydeden Su, Cumhuriyet döneminde de, adı geçen yasaların 4857 sayılı kanun çerçevesinde düzenlendiğini, Haziran 2012’de de 4852 sayılı kanunun, 6331 sayılı kanuna adapte edildiğini ifade etti.

Öğr. Gör. Hatice Özdemir ise, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, iş sağlığı ve güvenliği konusunun henüz ayırdına varıldığını dile getirdi. İş güvenliği ihmalinden dolayı, her yıl Türkiye’de iki Kayseri kadar insanın hayatını yitirdiğini belirten Özdemir, “Son yıllarda önem kazanan ve bazı kamu ile özel kuruluşların eğitim kapsamına aldığı bu konuya ülke olarak daha çok değer vermeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Konferans kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Yasal Düzenlemeler konuları konuşuldu.