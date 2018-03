Hibe alan çiftçinin yüzde 75'i kadın

Kayseri'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Alt Komisyonu üyesi milletvekilleri ve uzmanlarının katılımıyla 'Kırsalda Kadına Yönelik Çalışmalar' konulu toplantı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, komisyonun çalışmaları sonucunda bir rapor oluşturulacağını ve rapor sonucunda çözüm önerilerinin oluşturulacağını kaydederek, “Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2009 yılında kanunla kurulmuş bir komisyondur. Komisyonumuzun alt komisyonları var çeşitli alanlarda çalışan. Biliyorsunuz kırsal alanda yaşayan nüfus Türkiye üçte birini oluşturuyor ve kırsalda yaşayanların çoğunu da kadınlar oluşturuyor. Kadınlarımızın kırsa lalanda çalışmaları hem mevsimlik tarım işçileri açısından mevcut hem de kırsalda yaşayanlar açısından. Komisyon olarak şunu amaçladık; kırsaldaki kadınlarımızın da ekonomiye katılması ve bulundukları bölgelerde girişimcilik faaliyetlerinde bulunabilmeleri. Tabi bu sadece girişimcilik içinde değil kırsalda yaşayanların kamu hizmetlerine ulaşımını da kolaylaştırılması. Bizim bu konuda yaptığımız çok önemli çalışmalar var, tüm bakanlıklarımızın kadın girişimcilere yönelik destek çalışmaları var. Bunlar eğitim çalışmalarından tutun hibe desteğine varıncaya kadar. Yaptığımız çalışmalarda şunu gördük, evet çok güzel destekler var ama bunların kadınlara ulaştırılması ve kadınların bu girişimlerden faydalanması için kırsaldaki kadınların öncelikle haberdar olması gerekiyor. Bu açıdan sivil toplum kuruluşlarına da önemli görevler düştüğü kanaatindeyiz. Komisyon çalışmalarımız sonucu bir rapor oluşturacağız. Rapor sonunda da çözüm önerilerimiz olacak, yapılan çalışmaların tespiti olacak, uygulamada aksaklık varsa nasıl giderebiliriz ile ilgili bakanlıklarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşeceğiz. Tarım Bakanlığımızın Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi kapsamında 2016 yılında hibe almaya hak kazanan 14 bin 978 çiftçinin 11 bin 203’ünü kadın çiftçiler oluşturuyor" dedi.

Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan ise, “Kayseri denince ticaretiyle yaşantısıyla, her yönüyle ön planda olan değerli insanlar aklımıza geliyor. Buradan çıkan fikirlerin tarım alanında çok faydalı olacağına inanıyorum" diye konuştu.



Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Özkan kadınların tarımsal aranda üretim sağlamasını çok önemli bulduğunu dile getirdi. Özkan; “Özellikle tarım şunun için önemli; insanlar her daim yiyip, içerek hayatlarını devam ettiriyorlar. Hep tüketilen bir alan olduğu için de tarımsal alanda üretmek önemli. Tüm dünyada da her geçen zamanda tarımsal ürünleri üretme ve geri dönüşümünü kazanması gittikçe artan bir alan. İlerleyen zaman diliminde tarımsal üretimin öne geçmeye başladığı bir zaman dilimine geçiyoruz. Onun için tarımsal alanda üretmek önemli ve değerli. Ayrıca kadınların bu işe el atmasının bir diğer önemi de daha sağlıklı, organik, doğal ürünler üretmek biz ve bizden sonraki nesiller için çok değerli buluyorum" şeklinde konuştu.



MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu da komisyonun çalışmalarının önemine değinerek; "Kadınları her alanda olduğu gibi kırsal alanda da, tarımda da, ticarette de, turizmde de yani istihdam yapabileceği her alanda, girişimci olabileceği her noktada desteklemek. Aydın ilimizde tarımda oldukça çok çalışan kadınımız var. o nedenle bu komisyonun çalışmaları vatanımızın her yerinde oluşmuş güzel örneklerle birlikte sorunların da tespit edilerek çözüm arayışında bulunmak çok önemli" şeklinde konuştu.



AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan'ın da katıldığı toplantı uzmanların sunumlarıyla devam etti.

