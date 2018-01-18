Hiçyılmaz'dan K türü yetki belgesi açıklaması

Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Hiçyılmaz, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile K türü yetki belgeleri için alınan ücretlerde indirime gidilmesini olumlu karşıladıklarını kaydetti.

Hiçyılmaz, yönetmeliğin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından revize edilmesinin ardından, K-1 yetki belgesi 24 bin 307 liradan 10 bin liraya, K2 yetki belgesi 12 bin 152 liradan, 10 bin liraya ve K3 yetki belgesi ise 12 bin 152 liradan 5 bin liraya indirildiğini belirtti.

AA

