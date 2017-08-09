Hiçyılmaz’dan Oda üyelerine çağrı

Kayseri Ticaret Odası’nın üyelerinin ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet sunduğunu ifade eden Hiçyılmaz, Kayseri Ticaret Odası’nın www.kayserito.org.tr internet sitesinin bu hizmetlerin etkin ve hızlı sunulmasında önemli bir araç olduğunu belirtti.

Hiçyılmaz, “İnternet sitemizde üyelerimizin sorularına cevap verilebilmesi için hazırlanan ‘Sıkça Sorulan Sorular’ bölümü bulunmaktadır. Özellikle hukuki açıdan merak edilenlerin sorulabildiği ‘Hukukçularımıza Sorun’ adında bir hizmetimiz de sürmektedir. Üyelerimiz, internet sitemiz üzerinden e-mail yoluyla Oda hukukçularımıza sorularını yöneltebilmekte ve kısa sürede cevap almaktadırlar” diye konuştu.

Eğitim konusuna büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Hiçyılmaz, KOSGEB ve İŞKUR destekli eğitim faaliyetlerinin yanı sıra üyelerine internet sitesi üzerinden de eğitim fırsatı sunduklarını hatırlattı.

Oda internet sitesinde “Online Eğitim” başlığında 21 ayrı konuda eğitim imkânını üyelerin hizmetine sunduklarını vurgulayan Başkan Hiçyılmaz, “Görüntülü eğitim programlarına katılım sağlayan üyelerimiz, talepleri doğrultusunda katılacakları sınavların ardından sertifika sahibi olabilmektedirler” dedi.

İnternet sitesinde ‘Kariyer Merkezi’, ‘Online Belge Hizmetleri’ ve ‘KTO Üyelerine İndirim Sağlayan Kuruluşlar’ başlıklarında bölümlerin de bulunduğunu belirten Başkan Hiçyılmaz, “Üyelerimiz bu bölümleri kullanarak kolay şekilde belge ve bilgi temininde bulanabilirler. İndirim sağlayan kuruluşları görebilirler” şeklinde konuştu.

Başkan Hiçyılmaz, oda internet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin ticaretin gelişimine katkı sağlamayı ve üyelerin bilgi edinme taleplerinin en hızlı şekilde karşılanmasını hedeflediğini sözlerine ekledi.

Kurum Haberi

