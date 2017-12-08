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‘Hijyenik Süt’ için sözleşme imzalandı

Kocasinan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile ORAN arasında bölgedeki süt üretim kalitesini ve verimini artırmak amacıyla " Hijyenik Süt Üretimi Eğitimi" projesi kapsamında sözleşme imzalandı.

‘Hijyenik Süt’ için sözleşme imzalandı
Kocasinan Yemliha Bölgesi, ‘Ulusal Süt Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 72 adet süt işletmesi, tarafından 1.382.508,65 litre ile Kayseri’de önemli süt üretim kapasitesine sahip.
Bu amaçla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bölgedeki sorum birimi Kocasinan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bölgedeki süt üretim kalitesini ve verimini artırmak amacıyla Orta Anadolu Kalkınma Ajansına yaptığı "Kocasinan İlçesi Hijyenik Süt Üretimi Eğitimi" projesi teknik destek almaya hak kazandı. Bu vesileyle ORAN Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci ile Kocasinan İlçe Müdürü Muzaffer Adıyaman  tarafından sözleşme imzalandı.
Haber: Fatma URAL
 
 
 
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