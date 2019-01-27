Hint fıstığının tanesi 17 kuruş

Kayseri’de, döviz kurlarının artmasıyla beraber ithal olarak getirilen kajunun fiyatı 10 TL’ye kadar çıktı. Doların inmesiyle beraber 86 TL’ye satılan kajunun 2 gram gelen tanesi 17 kuruş oldu.

Kuruyemişçi Cuma Tan, “Yaz aylarında doların aşırı yükselmesiyle beraber kaju fiyatları 100 TL’yi buldu. O zaman 1 tanesi 25-30 kuruşa geliyordu. Kaju, bizim kuruyemiş kültürümüzde kendine fazla bir yer bulamadı. Türkiye’de az bir mazisi var. Fiyatının da şu anda 86 TL olmasıyla beraber hiç satamadığımız ürünler arasında yer alıyor. Şu anda da kajunun 1 tanesi 17 kuruşa denk geliyor” şeklinde konuştu.



