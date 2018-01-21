Hizmet-İş'in hedefi bölgenin en büyük sendikası olmak





Arslan, yaptığı açıklamada, 24 Ocak'ta Hizmet-İş Sendikasının kuruluşunun 40'ıncı yılını kutlayacaklarını söyledi. Hizmet-İş'in Türkiye'nin en fazla üyeye sahip işçi sendikası olduğunu belirten Arslan, 39 yıldır daha büyük hedeflere ulaşmak için durmaksızın mücadele verdiklerini dile getirdi.

Hizmet-İş'in 2007 yılındaki kongresinin sloganının "Geleceğimiz hayallerimiz kadardır" olduğunu anımsatan Arslan, şöyle devam etti:

"Çünkü hayal ettiğiniz kadar geleceğiniz olabilir. Büyük hayallerimiz, büyük rüyalarımız olmalı ve o istikamette mücadele etmeliyiz. 2011 yılına geldiğimizde sendika olarak ciddi bir birikim ve güç elde etmiştik. O zaman, 'İş kolumuzun en büyük sendikası olma zamanı geldi' dedik. O yıl yapılan kongrede bu hedefimizi üyelerimize anlattık. 2015 yılında Hizmet-İş'i açık ara iş kolumuzun en büyük sendikası yapmayı başardık. 2015'teki kongrede, 'iş kolu zirvesinden Türkiye zirvesine ulaşma' hedefini koyduk. Bu hedef de yine kafa yorularak, üyelerimizde bunu başarabileceğimizin umudu ve potansiyeli görülerek belirlendi."

"Geride bizi bekleyen 600 bin çalışan var"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca geçen yılın temmuz ayında yayımlanan istatistiklere göre Hizmet-İş'in 206 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en fazla üyeye sahip işçi sendikası olduğunu bildiren Arslan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olan Hizmet-İş'in bölgemizin de en büyük sendikası olmasını hedefliyoruz. 'Genel işler' iş kolunda 1 milyondan fazla çalışan var. Bunların 400 bininin örgütlü olduğunu göz önünden bulundurursak geride bizi bekleyen 600 bin çalışan var demektir. İş kolumuzda örgütlü olmayan çalışanları da sendikamızın bünyesine katarak hedeflerimize ulaşabiliriz. Bu hedefler, gerçekleşebileceğine inandığımız ve gerçekleşmesi mümkün olan hedeflerdir."

AA



