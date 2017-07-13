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Hizmet-İş Sendikasından üyelerine destek

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik Kayseri Büyükşehir Belediyesinde taşeron şirkette çalışan üyesine Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanlığı tarafından sosyal yardım kapsamında yardım yapıldığını söyledi.

Hizmet-İş Sendikasından üyelerine destek
Konuyla ilgili açıklama yapan Hak-İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik geçen ay ilimizde aşırı yağışların olduğunu ve bazı bölgelerde su baskınlarının olduğunu söyleyerek şu şekilde devam etti, “ Geçen ay ilimizde aşırı yağışlar nedeniyle su baskınları olmuştu. Taşeron şirkette çalışan Yusuf Çirkin isimli üyemizin de evini su bastı. Üyemizin mağduriyetini şube başkanlığımız olarak gidermeye çalıştık. Konuyla ilgili Genel Merkezimize bilgi verdik. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında üyemizin maddi hasarına ilişkin mağduriyetini giderecek ölçüde bir miktar sosyal yardım yaptık” dedi.
Her konu da olduğu gibi üyelerinin iyi gününde ve kötü günlerinde onları yalnız bırakmadıklarını söyleyen Çelik “ Bizler üyelerimizin yaşamlarını kolaylaştırarak, hayat standartlarını arttırarak onlara bir nebze katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ama bazen olumsuz koşullarla karşılaşan üyelerimizin mağduriyetini gidermekte bizlerin asli vazifesidir diye onları bugünlerinde yalnız bırakmıyoruz. Bu vesile ile başta Genel Başkanımız Mahmut Arslan olmak üzere tüm Genel Yönetim Kurulumuza vermiş oldukları böyle güzel kararlardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
 

İHA

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