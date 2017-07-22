Hububat hasadı başladı

Kentimizde 2016/2017 ekim sezonunda yaklaşık 350 bin ha. (Buğday, arpa, yulaf, çavdar, aspir, dane mısır, ayçiçeği, nohut, mercimek, vb.) tarla bitkisi ekilişi yapılmış olup, bunun yaklaşık yüzde 90'ının biçerdöverle hasadı beklenmektedir. Toplam rekoltenin ise yaklaşık 866 bin ton olacağı tahmin ediliyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan dane kaybının sadece çiftçilere değil ülke ekonomisine de büyük zararlar verdiğini, yüzde1'lik dane kaybının bile on binlerce ton ürünün değerlendirilememesi anlamına geldiğini söyledi.

Dane ve sap kaybının milli kayıp olduğunu ifade eden Kayacan, biçerdöver operatörlerini dane ve sap kaybını önlemek için tekniğine uygun biçim yapmaları konusunda uyararak, "Bu yıl 100 personelimiz ile hasat süresince sahada olacağız. Yaptığımız denetimlerde belgesiz veya yüzde 2'den fazla dane kaybına neden olacak şekilde biçim yapıldığının tespit edilmesi halinde, operatör ve biçerdöver sahiplerine her fiil için ayrı ayrı 227,00'er TL idari para cezası uygulayacağız" dedi.

Kayacan, hasat sezonunun tüm çiftçilerimize bol kazançlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Haber: Ufuk ÇAMDAL

