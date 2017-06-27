Hükümet'ten flaş hamle

Hükümet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta eleştirdiği büyümenin, yatırımın önündeki en büyük engel olan faiz yarışını önlemek için harekete geçti.



YENİ MEKANİZMALAR DEVREYE GİRİYOR

Bankalar kredi hacminin artmasıyla beraber bunu karşılamak için mevduat faizlerini artırırken, rekabette frene basılması için tampon olarak uygulanacak yeni mekanizmalar devreye giriyor.

Bankaların nakit ihtiyacı yurtdışından bulunacak ucuz fonlarla karşılanacak. Bu fonlar bankalar reel sektöre vereceği kredilerin de önünü açacak. Ticari kredilerde faiz sübvansiyonu başta olmak üzere iç piyasaları destekleyecek adımlar atılacak. Kamu bankaları arasındaki faiz yarışı da frenlenirken kredi maliyetleri düşecek, bankalar sürümden kazanacak.



KURUMLAR DEVREDE

Gözler kredi faizinin ucuzlaması için atılacak adımlara çevrilirken, ekonomi yönetimi mevduat oranlarının düzenlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yapıyor. Faizlerde düşüşü hızlandırmaya yönelik çalışma kısa sürede tamamlanacak.

Faizde rekabetin son bulması için bankaların öneri ve talepleri dinlenirken, sektörün hizmet odaklı yapılanmaya gitmesi teşvik edilecek. Merkez Bankasıhem bankacılık sektörünün beklentileri hem piyasa dengesini gözeterek mevduat faizlerini aşağı çekecek yeni adımlar atacak. Hazine'nin çalışmalarını tamamlamadığı altına dayalı tahvil de kısa sürede yaşama geçirilecek.



ARTIŞ YANSIYOR

Faizde rekabet konusu son Bakanlar Kurulu'nda da değerlendirildi. Ekonomi kurmayları, mevduatta aslında rasyonel olmayan 1-2 puanlık artışın kredi faizlerine yansıdığına dikkat çekti. Bankalarla bu yarışın devam etmemesi için masaya oturulacak.

Sabah