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Hükümetten et fiyatlarını düşürecek adım!

Hükümet ucuz et için önemli bir adım attı. Hayvan yemlerinde gümrük vergisi sıfırlandı. Bu adımın et fiyatlarını yüzde 20 aşağı çekmesi bekleniyor.

Hükümetten et fiyatlarını düşürecek adım!

Hükümet et üretim maliyetlerinin yaklaşık yüzde 60’ını oluşturan yem maliyetlerini aşağı çekecek bir adım attı. Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, yağlı tohumlar, tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yemi de kapsayan ürünlerle hayvan yemlerinde gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.



Kaba yemde oran sıfır
Vergiler Gürcistan, Bosna-Hersek, Güney Kore ve Malezya için sıfır, AB ve EFTA ülkeleri, D8 üyesi ülkeler ve diğer ülkeler için yüzde 10 olarak uygulanacak.
Kaba yem ve kepek türlerinin gümrük vergisi oranı da tüm ülkeler için sıfıra indirildi. Gıda sanayisinin pamuk, keten, ayçiçeği, kolza tohumlarıyla küspe gibi atıklarının gümrük vergileri de hayvan yemi olarak kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde yüzde 6.5 olarak uygulanacak. Sabah’ta yer alan habere göre söz konusu ürünlerin ithalat vergisi Bosna-Hersek için sıfır olacak. Yemde vergi indiriminin et ve süt fiyatlarını yüzde 20 civarında aşağı çekmesi bekleniyor.
(finanshaber)

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