Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hurda araçlar vatan savunmasında kullanılacak

Hurdaya ayrılan araçların geri dönüşümünü yaparak, güvenlik birimlerinin ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmat üretimine yönlendiren MKE Hurda İşletmesi, 16 yaş ve üstü araçlara getirilmesi beklenen ÖTV teşviğine hazırlanıyor.

Hurda araçlar vatan savunmasında kullanılacak

Ülke genelindeki 3 hurda müdürlüğüyle yıllık yaklaşık 300 bin ton ömrünü tamamlamış malzemeyi savunma sanayisine girdi olarak geri kazandıran Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Hurda İşletmesi, hurda otomobillere yönelik yeni teşvik düzenlemesine hazırlanıyor.



Başta askeri kurumlar olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlara ait ömrünü tamamlamış malzemeleri, İzmir-Aliağa, Kocaeli - Seymen ve Kırıkkale’deki hurda müdürlüklerinde toplayan MKE Hurda İşletmesi, önceliği savunma olmak üzere sanayinin ham madde ihtiyaçlarını karşılıyor.



Teşvik ve vergi düzenlemeleriyle hurdaya ayrılan otomobillerin de geri dönüşüme tabi tutulduğu hurda müdürlüklerinde hummalı çalışma devam ediyor.



Otomotiv servislerine benzeyen bu birimde benzin, yağ ve sularından arındırılan hurda araçlar, parçalandıktan sonra malzeme özelliklerine göre ayrıştırılıyor.
AA

 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
MKEKURUMUENDÜSTRİSİKİMYAMakinaSAVUNMASIVATANOTOMOBİLHURDA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.