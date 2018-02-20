Hurda araçlar vatan savunmasında kullanılacak

Ülke genelindeki 3 hurda müdürlüğüyle yıllık yaklaşık 300 bin ton ömrünü tamamlamış malzemeyi savunma sanayisine girdi olarak geri kazandıran Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Hurda İşletmesi, hurda otomobillere yönelik yeni teşvik düzenlemesine hazırlanıyor.







Başta askeri kurumlar olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlara ait ömrünü tamamlamış malzemeleri, İzmir-Aliağa, Kocaeli - Seymen ve Kırıkkale’deki hurda müdürlüklerinde toplayan MKE Hurda İşletmesi, önceliği savunma olmak üzere sanayinin ham madde ihtiyaçlarını karşılıyor.







Teşvik ve vergi düzenlemeleriyle hurdaya ayrılan otomobillerin de geri dönüşüme tabi tutulduğu hurda müdürlüklerinde hummalı çalışma devam ediyor.







Otomotiv servislerine benzeyen bu birimde benzin, yağ ve sularından arındırılan hurda araçlar, parçalandıktan sonra malzeme özelliklerine göre ayrıştırılıyor.

AA



