İdiz: Çiftçiye darbe vurulacak

Millet Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa İdiz, Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesine tepki gösterdi.

Kendini besleyebilen bir Türkiye’den, hayvanını besleyemeyen, samanı bile ithal eden bir Türkiye’ye gelindiğini vurgulayan İdiz, “Türk Telekom, Tüpraş, Petkim, bankalar gibi stratejik kurumlarımız yabancı sermayenin eline geçerken limanlar, elektrik dağıtım şirketleri, araç muayene istasyonları, kamu bina ve arsaları, birçok kâr getiren fabrikalar da özelleştirme ihaleleri yoluyla yabancıların olmuştur. Özelleştirmelerle dışa bağımlılığımız artmış, içeride de oluşturulan rantlarla yandaş zenginlerin oluşumuna fırsat verilmiştir.” şeklinde konuştu.







“Sağlığımız tehlikeye atılacak”

14 şeker fabrikasının Türk Milleti’nin geleceği ve sağlığı hiçe sayılarak bir oldubitti ile satışa çıkarıldığını belirten İdiz sözlerini şöyle tamamladı:

“Satışa çıkarılan bu şeker fabrikalarının bir çoğu düşük kapasite ile çalışmasına rağmen kâr eden ve kârlılığından dolayı plaket ile ödüllendirilen işletmelerdir. Yapılacak bu özelleştirme ile şeker pancarı üretimi sonlandırılarak çiftçiye darbe vurulacak, sağlığa zararlı olan nişasta bazlı şeker ithalatının önünün açılması ile de sağlığımız küresel sermayenin para kazanması uğruna tehlikeye atılacaktır. Kârlı ve stratejik öneme haiz müesseselerin özelleştirmeler ile yabancı sermayenin eline geçmesi emperyalizmin milli ekonomimiz üzerine koyduğu bir ipotektir. Siyasi ikballer uğruna Türk Milleti’nin geleceğine ipotek konulmasına fırsat verilmemelidir.







Şeker veya herhangi bir kamu kuruluşu özelleştirilecekse yabancıların eline geçmesi önlenmelidir. Bir o kadar önemli olan da dış sermayenin iç işbirlikçilerinin eline geçmesine engel olacak tedbirler de alınmalı, özelleştirilen kamu kurumu Türk Milleti’nin malı olarak kalmalıdır. Şeker Fabrikaları ve diğer stratejik öneme sahip kurumlarımızın yabancılara satılmasından vazgeçilmesi milli bir vazifedir, ‘kendilerini yerli ve milli’ olarak tanıtanlara sesleniyoruz, gerçekten milli olduğunuzu iddia ediyorsanız bu yanlıştan dönersiniz.”



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