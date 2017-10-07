Ihlamur fiyatları altınla yarışıyor

Özellikle kış aylarında en çok tüketilen bitkiler arasında yer alan ıhlamurun kilosu 130 TL’den satılıyor. Kayseri’de aktarlık yapan Rahime Yıldırım, geçen sene 180 TL’ye kadar satılan ıhlamurun kilosunun şuanda 130 TL’yi bulduğunu ve ilerleyen aylarda daha da artacağını söyledi. Tüketilmesi halinde birçok hastalığa iyi geldiğini ifade eden Yıldırım, vatandaşları ıhlamur tüketmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Türkiye’de üretimi az olduğu için fiyatının da yüksek olduğunu kaydeden Yıldırım, ıhlamurun soğuk algınlığı, nefes darlığı, astım, bronşit, çocuklarda öksürük gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini vurguladı.

Kış mevsiminde sıkça tüketilen ıhlamurun soğuk algınlığı dışında birçok faydası olduğu biliniyor. Vücudun direncini arttıran ıhlamurun, saç sağlığı, stres, cilt lekelerini giderme ve kalp sağlığına iyi geldiği de belirtiliyor. Ayrıca, ıhlamurun sindirim sistemini düzenlediği gibi, kansızlığı da iyi geldiği uzmanlar tarafından dile getiriliyor.

İHA