İhracat azaldı, ithalatı arttı

Türkiye'nin ihracatı, 2017 yılı Şubat ayında, 2016'nın aynı ayına göre yüzde 1,9 azalarak 12,1 milyar dolar, ithalatı ise yüzde​ 1,6 artarak 15,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Şubat ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 1,9 azalarak 12 milyar 127 milyon dolar, ithalat yüzde 1,6 artarak 15 milyar 820 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı yüzde 15 arttı

Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 15 artarak 3 milyar 693 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Şubat ayında yüzde 79,4 iken, 2017 Şubat ayında yüzde 76,7'ye düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,8, ithalat yüzde1,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde0,7, ithalat yüzde5,5 arttı.

Avrupa Birliği'ne ihracat yüzde 3,2 azaldı

Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Şubat ayında yüzde 46,3 iken, 2017 Şubat ayında yüzde45,7 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde3,2 azalarak 5 milyar 539 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AA

