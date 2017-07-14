İhracat desteğinde e-imza kolaylığı

İhracata destek ödemeleri başvurularında yeni bir döneme girildi. Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni uygulamayla destek ödemesine ilişkin belgelerin elektronik ortamda otomasyon sistemlerine firmalar tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde yüklenmesi durumunda, orijinal evrakların başvuru yapılan kurum ve kuruluşlara ibrazına gerek kalmayacak.

Zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak

İhracata destek ödemeleri ihracatçılar açısından büyük öneme sahip. Destek ödemesiyle ilgili belgelerin elektronik ortamda e-imza uygulaması kullanılarak gönderilebilmesi, zamandan tasarruf elde edilmesini sağlayacak. Firmalar tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde otomasyon sistemlerine yüklenen destek ödemesine konu belgelerin eksiksiz bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğu, destek başvurusunda bulunulmasından itibaren 10 yıl boyunca firma yetkililerine ait olacak.

İşlemler daha hızlı ve kolay yapılacak

Uygulamanın ihracata destek başvuruları alanında büyük kolaylık sağlayacağını söyleyen E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, "Elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantileyen e-imza, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip. E-imza, zaman ve maliyet konularında sunduğu faydaların yanı sıra, ticari işlemlerin geçerliliğini ve inkâr edilemezliğini sağlıyor. E-imzanın ihracat alanında yaygınlaşması, iş süreçlerinde iyileşme ve maliyet tasarrufuyla birlikte işlemlerin daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını beraberinde getirecek. İhracat yapan işletmeler, kırtasiye, yol, kargo masraflarını ve bürokratik işlemlerden kaynaklanan zaman kayıplarını geride bırakıyor. E-imza, aynı zamanda kağıt masraflarından tasarruf etmeyi sağlarken, arşivleme kolaylığı da getiriyor." dedi.

Kurum Haberi

