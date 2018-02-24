İhracat payımızı artırmalıyız

Erciyes Teknopark Avrupa İşletmeler Ağı ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) ortaklığında düzenlenen KOBİ’lere yönelik Dış Ticaret Eğitim Programının sertifika töreni yapıldı.



KTO Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Mahmut Doğan, KTO Yönetim Kurulu üyeleri ile sertifika almaya hak kazanan öğrenciler katıldı.



“Üretmek kolay ama pazarlamak zor”

KTO Başkanı Hiçyılmaz burada yaptığı konuşmasında ülkelerin gelişim göstermesi için üretimin fazlalığı kadar ihracat yapabilme kapasitesinin de önemli olduğuna işaret etti. Bundan 20-30 yıl öncesine göre, günümüzde teçhizatın gelişmesinden dolayı üretimin kolaylaştığını ancak rekabet artışından dolayı da ihracatın ve pazarlamanın zor hale geldiğini belirten Hiçyılmaz, “Ülkemizin 2023 hedeflerinde ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarma hedefi var. Ve bizim de Kayseri olarak yapmış olduğumuz 5 milyar dolar bir ihracat kalemi var. Dolayısıyla Türkiye’nin genel ihracatında yüzde 1’lik bir payımız söz konusu. Ama biz 2023 hedeflerine varırken Kayseri’nin bu paydan daha fazla alması gerektiğini düşünüyoruz. Vermiş olduğumuz 5 milyar dolar hedefin de bizim için yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Bu oranı yüzde 1.7’lere doğru artırmamız gerekiyor ki, en azından nüfustan aldığımız pay kadar ihracat oranına ulaşabilelim. İhracatı da eğitilmiş ve donanımlı çalışanlarla yapabiliriz. 2017 yılı içinde Kayseri’nin ihracat artışı yüzde 6 buçuk. Türkiye’nin genel ihracat artışı ise yüzde 10.8. Rakamların da gösterdiği gibi Kayseri olarak daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor” diye konuştu.



“Hükümetimizin desteklerine katkı sunmalıyız”

Türkiye’de son yıllarda hem üretim hem de ihracata ciddi destekler verildiğini hatırlatan Hiçyılmaz, bu aşamadan sonra eskisine göre daha kolay teşvik ve destek alabilen iş insanlarına daha fazla çalışma yükümlülüğü doğduğunu söyledi.



Türkiye’nin sıkıntılı süreçlerden geçtiğini hatırlatan Hiçyılmaz, “Bu süreçte hem ülkemizin düşmanlardan etkilenmemesi hem ekonomimizin güçlendirilmesi adına gayret ediyoruz hem de ihracatımızı artırmaya çalışıyoruz. Bu, elbette kolay bir hadise değil. Hükumetimizin bu süreçteki gayretleri ve çalışmalarına iş dünyası olarak katkı sunmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü, bundan sonraki süreçte belirlenmiş olan hedeflere varabilmek için artık devletin, hükumetin yapacağı bir şey yok. Bundan sonra iş dünyasının gayret göstermesi gerekiyor. İş dünyası olarak biz de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği şemsiyesi altında elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda üyelerimize destek olma konusunda faaliyetlerimiz var. Örneğin ihracatçılarımızın Eximbank’tan nasıl faydalanabileceği hususunda bilgilendirme yaptık. Ayrıca Ekonomi Bakanlığının verdiği teşvik ve desteklerle ilgili bilgilendirme toplantıları yaptık” ifadelerini kullandı.



Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Mahmut Doğan ise, “Günümüzde sürekli değişen dinamik bir yapı olan dış ticaret, iş dünyasında rekabet edebilmek için son derece önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle Erciyes Teknopark Avrupa İşletmeler Ağı ve Kayseri Ticaret Odası işbirliğiyle ihracata yönelik ürün ve müşteri profili tespiti, hedef Pazar ile müşteri bulma konularında destek olmak ve uluslararası pazarlara girebilmesi için bu eğitimi düzenledik. Üç gün boyunca süren eğitimlerin iş hayatında kursiyerlere katma değer katmasını temenni ederim” diye konuştu.



Konuşmaların ardından sertifika törenine geçildi. Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

İHA

