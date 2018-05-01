İhracat ve ithalatta büyük artış

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Kayseri' de; ihracat 2018 yılı Mart ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 30,2 artarak 192 milyon 81 bin dolar, ithalat yüzde 29,7 azalarak 125 milyon 618 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Kayseri' de ihracat yüzde 16,6, ithalat ise yüzde 18 arttı.

Ülke genelinde ise ihracat 2018 yılı Mart ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7,7 artarak 15 milyar 587 milyon dolar, ithalat yüzde 12,7 artarak 21 milyar 442 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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