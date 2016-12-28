İhracat yüzde 5 düştü KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, geçtiğimiz yıla oranla bu yıl ihracatta yüzde 5 oranında düşüş olduğunun altını çizerek, önümüzdeki yıl daha çok çalışılması gerektiğinin belirtti.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Aralık ayı olağan meclis toplantısı 26 Aralık 2016 tarihinde KAYSO meclis salonunda yapıldı. Toplantıya KAYSO meclis üyeleri, meslek komitesi ve disiplin kurulu üyeleri katıldı. Toplantının başında şehitlerimizin ruhu için Kuran’ı Kerim okunarak dua edildi.

Özkaya: Zor bir yılı geride bıraktık

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, çok sıkıntılı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, “İnşallah böyle sıkıntılı bir yılı Allah bu millete bir daha yaşatmaz. 2016’da hiç düşünülmeyen olaylar yaşandı. Sanayicilerimiz de hedeflerini defalarca revize etmek durumunda kaldılar. Bizler için de zor bir yıl oldu. Ama neticede ekonomimizin azda olsa büyüme trendinde olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak ihracatta geçen yılı yakalamış durumdayız” dedi.

Meclis Başkanı Özkaya, 2017’de terör gündeminin olmadığı, ülkemizin birlik ve beraberliğinin daha çok olduğu, birbirimize daha çok kenetlendiğimiz yıl olması temennisinde bulundu.

Büyüksimitçi: Tuzaklarına düşmeyeceğiz

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri başta olmak üzere tüm ülke genelinde gerçekleşen terör olaylarını bir kez daha nefrete kınayarak, şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diledi.

Ülkemizin kritik günlerden geçtiği bu günlerde, hain odakların ülkemiz üzerinde kirli oyunlarını sergilemeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Büyüksimitci, “15 Temmuzda başaramadıklarını, bu günlerde kalleşçe yaptıkları bombalı saldırılarla yapmaya çalışıyorlar. Ama başaramadılar, başaramayacaklar. Biz Kayserililer ve Türk milleti olarak onların oyununa gelmeyecek, tuzaklarına düşmeyeceğiz. Sağduyumuzu, birliğimizi ve kardeşliğimizi korumaya devam edeceğiz” dedi.

4 Aralık’ta Sanayi Gecesi’ni ve KAYSO’nun 50. kuruluş yılını kutladıklarını hatırlatan Başkan Büyüksimitci, geceye katılarak kendilerini onurlandıran başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, Başbakan Binali Yıldırım’a, Bakanlara, sanayicilere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ekonomik tedbirlere destek

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda alınan kararları desteklediklerini açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Geçtiğimiz günlerde Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) ekonomiye yönelik alınan tedbirleri açıkladı. Alınan birçok tedbir arasında, özellikle Oda olarak bizimde daha önce öneride bulunduğumuz, firmaların piyasadaki nakit sıkıntısını rahatlatmak adına, Kredi Garanti Fonu’nun kefaletiyle ihracatçılara ve KOBİ'lere 250 milyar liralık kredi hacmi oluşturulmasını çok yerinde bir karar olarak görüyoruz ve bu konuda hükümetimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

EKK’da alınan kararlarda 2017'de 600 bin kişiye istihdam sağlanmasının amaçlandığını belirten Başkan Büyüksimitci şunları söyledi: “Bizde TOBB camiası olarak hükümetimiz tarafından alınan kararlara destek olmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda, geçtiğimiz günlerde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında “Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Protokolü” imzalandı. Bu protokol ile hem nitelikli eleman yetiştirmiş hem de iş arayanları meslek sahibi yapmış olacağız. Bu konuda KAYSO olarak bizde çalışmalar başladık. Ekonomimize katkı sağlamak adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız”

2023 hedefleri için azimle çalışacağız

TOBB öncülüğünde oda ve borsaların katkılarıyla hayata geçirilen Nefes Kredisi için başvuruların başladığını, KAYSO olarak bu projeye kendilerinin de destekte bulunduklarını belirten Başkan Büyüksimitci, KOBİ’lerin üye oldukları oda ve borsadan alacakları üyelik belgesiyle yıllık 9,90 faiz ve 12 ay vade ile Denizbank ve Ziraat Bankası şubelerinden kredilerini kullanabileceklerini söyledi.

İhracatta geçen yıla göre bir miktar düşüş olduğunu belirten Başkan Büyüksimitci, “2016 yılı itibariyle ihracatımız geçtiğimiz yılki ihracatımıza göre yüzde 5 civarında düşecek gibi duruyor. Ama 2016 yılı maalesef çok zorluklarla geçti, bu zorluğa rağmen sanayicimizin direnci, azmi, çalışkanlığı ile bu rakamın daha aşağı gitmesini engellenmiş oldu. İnşallah önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanımızın da sıkça belirttiği gibi, sanayicilerimizin kendi işine odaklanması, bunu bir milli seferberlik ruhu ile yapması, artık oturmayacağımız koşacağımız, koşturacağımız bir yıl olması gerekiyor. Daha çok üretmeliyiz, daha çok ihracat yapmalıyız” dedi.

Son olarak sanayicilerin yeni yılını da kutlayan Başkan Büyüksimitci, “Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Elbette 2016 içerisinde başta darbe girişimi ve terör olayları gibi çok üzüntülü günler yaşadık ama ülke olarak istikrarı, üretim iştahımızı ve müreffeh günlere inancımızı hiç kaybetmedik. Yeni yılda ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için sanayiciler olarak hep birlikte azimle çalışmaya devam edeceğiz. Ben bu vesile ile tüm sanayicilerimizin ve hemşerilerimizin yeni yılı kutluyor, ülkemize ve tüm dünyaya huzur ve refah getirmesi temenni ediyor, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.

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